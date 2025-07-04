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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 uzman çavuş yaralı... Astsubay ağlattı! | Son dakika haberleri

        2 uzman çavuş yaralı... Astsubay ağlattı!

        İstanbul Çatalca'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptığı otomobilde bulunan 24 yaşındaki Astsubay Emirhan Altın hayatını kaybederken 2 uzman çavuş da yaralandı. Altın ile uzman çavuşlar İ.B. ve S.S.'nin Çatalca'da Jandarma personeli olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:20 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:59
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        Astsubay ağlattı! 2 uzman çavuş yaralı...
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        İstanbul'da yürekleri yakan kaza, Çatalca ilçesinde bugün saat 09.30 sıralarında Muratbey mevkii Çatalca Yolu'nda meydana geldi.

        ARAÇ METRELERCE SAVRULDU

        DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce savruldu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Astsubay Emirhan Altın'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        2 UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

        Otomobilde bulunan uzman çavuşlar S.S. ve İ.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

        ÇATALCA'DA GÖREVLİYDİLER

        Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Emirhan Altın'ın Astsubay, İ.B. ve S.S.'nin de Uzman Çavuş olarak Çatalca'da Jandarma personeli olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze morga kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kapanan yol otomobilin kaldırılması ve temizleme işlemlerinin ardından açıldı.

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        #istanbul
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