2. ve 3. Lig'de toplu sonuçlar
Nesine 2. Lig'de 23. hafta, Nesine 3. Lig'de ise 20. hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı. HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalından toplam 6 maç izleyicilerle buluştu. İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın sonuçları...
Futbolda Nesine 2. Lig'de 23. hafta, Nesine 3. Lig'de ise 20. hafta maçları oynandı.
2. ve 3. Lig heyecanını izleyicilerle buluşturan HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı bu hafta da toplam 6 maçı canlı yayınladı. İşte alınan sonuçlar:
NESİNE 2. LİG
- Beyaz Grup:
Karaköprü Belediyespor-Fethiyespor: 1-1
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-GMG Kastamonuspor: 0-0
Altay-Batman Petrolspor: 0-1
İnegölspor-E Koleji Isparta 32: 1-1
İskenderunspor-Kepezspor: 3-0
1461 Trabzon FK-Beykoz Anadoluspor: 0-0
Altınordu-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 3-2
Sarıyer-Anagold 24Erzincanspor: 4-1
Afyonspor-Kırklarelispor: 0-3 (Hükmen)
- Kırmızı Grup:
Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 2-1
Giresunspor-Bucaspor 1928: 1-2
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Ülkea Nazillispor: 2-1
Ankara Demirspor-Karaman FK: 2-2
Somaspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
Diyarbekirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-1
Menemen FK-Çimentaş Elazığspor: 2-1
Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor FK: 1-1
Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Derincespor: 2-0
NESİNE 3. LİG
- 1. Grup:
Artvin Hopaspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-1
23 Elazığ FK-Tokat Belediye Plevnespor: 1-0
Kırşehir Futbol-Muşspor: 1-0
Bursaspor-Anadolu Üniversitesi: 4-1
Belediye Kütahyaspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-1
Kuşadasıspor-Silifke Belediyespor: 0-2
- 2. Grup:
Smart Holding Çayelispor-Tire 2021 FK: 0-0
Yurt Et Amasyaspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Muğlaspor-Balıkesirspor: 2-0
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Nevşehir Belediyespor: 2-2
Uşakspor-Adıyaman FK: 6-0
Fatsa Belediyespor-İnegöl Kafkasspor: 0-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-T. Metal 1963: 0-0
- 3. Grup:
Bayburt Özel İdare-Yozgat Belediyesi Bozoskpor: 1-2
Osmaniyespor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 1-1
Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor: 2-1
Çankayaspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1
Karabük İdmanyurduspor-Pazarspor: 0-0
- 4. Grup:
Kırıkkale FK-Zonguldakspor: 3-0
AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor: 1-0
Kolibri Ağrı 1970-7 Eylül Turgutlu 1984: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Denizlispor: 1-1
Solwie Enerji Erciyes 38-Mardin 1969: 0-3
Edirnespor-İzmir Çoruhlu FK: 3-3