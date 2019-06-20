20 Haziran ne günü? Tarihte bugün neler yaşandı? Hangi ünlü isim doğdu ya da vefat etti? Vatandaşlar bugün 20 Haziran için yaşanan önemli gelişmeleri merak ediyorlar. İşte 20 Haziran ne günü? sorusunun cevabı...

20 HAZİRAN NE GÜNÜ?

20 Haziran 2019'da Dünya Mülteciler Günü kutlanıyor. 2001 yılından beri, her yıl 20 Haziran’da kutlanan Dünya Mülteciler Günü, Dünyanın her yerinden, şiddet ve zulümden dolayı evlerinden kopartılan ve zulümden kaçan insanların anıldığı ve onurlandırıldığı bir gün.

TARİHTE BUGÜN - 20 HAZİRAN

404 - Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.

1481 - II. Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Ovası'nda yapılan taht savaşını, Cem Sultan kaybetti.

1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık Hükümdarı olacaktır.

1877 - Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario Eyaleti'ndeki Hamilton şehrinde başlattı.

1840 - Samuel Morse, telgrafın patentini aldı.

1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu.

1920 - Çerkez Ethem kuvvetleri, Yozgat Ayaklanması'nı bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı.

1926 - Kemal Atatürk'e İzmir'de suikast girişimiyle ilgili tutuklamalar devam ediyor; eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası lider kadrosundan Ali Fuat Cebesoy tutuklandı, Kâzım Karabekir ise, 22 Haziran günü tutuklandı.

1938 - 19 Mayıs, 3466 sayılı kanunla Millî Bayram olarak kabul edildi. Gençlik Marşı, Gençlik ve Spor Bayramı Marşı olarak kabul edildi.

1943 - Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremde 346 kişi öldü.

1946 - Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi, Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu.

1960 - Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti.

1961 - Türkiye, iş gücü ihracına başladı. Almanya'ya gitmek isteyenler, Türkiye İş Kurumu'nun önünde toplandı.

1961 - Türkiye'nin ilk naneli (mentollü) sigarası Çamlıca piyasaya çıkarıldı.

1963 - Küba füze krizinin ardından Sovyetler Birliği ile ABD arasında, "kırmızı telefon" adı verilen doğrudan bir iletişim hattı kuruldu.

1965 - Cezayirli lider Ahmed Ben Bella, askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Askeri darbeyi, Albay Huari Bumedyen yönetiyordu.

1987 - Pınarcık katliamı: PKK militanları, Mardin'in Ömerli ilçesindeki Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişiyi öldürdü.

1990 - Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu.

1990 - 5261 Eureka adı verilen ilk Mars trojanı asteroit keşfedildi.

1991 - Alman Parlamentosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı.

2001 - Pervez Müşerref, Pakistan Cumhurbaşkanı oldu.

DOĞUMLAR

1756 - Joseph Martin Kraus, Alman-İsveçli besteci (ö. 1792)

1819 - Jacques Offenbach, Alman asıllı Fransız müzisyen ve besteci (ö. 1880)

1887 - Kurt Schwitters, Alman resim ve heykel sanatçısı (ö. 1948)

1899 - Jean Moulin, Fransız devlet adamı ve Fransız Direnişi'nin lideri (ö. 1943)

1905 - Lillian Hellman, Amerikalı yazar (ö. 1984)

1909 - Errol Flynn, Avustralya asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 1959)

1914 - Muazzez İlmiye Çığ, Türk sümerolog

1915 - Terence Young, İngiliz sinema yönetmeni (ö. 1994)

1916 - Hamiyet Yüceses, Türk ses sanatçısı (ö. 1996)

1922 - Cevat Kurtuluş, Türk sinema oyuncusu (ö. 1992)

1924 - Audie Murphy, Amerikalı aktör (ö. 1971)

1928 - William Berger, Avusturyalı sinema oyuncusu (ö. 1993)

1931 - Martin Landau, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)

1931 - Olympia Dukakis, Yunan asıllı Amerikalı oyuncu

1932 - Altan Öymen, Türk gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

1941 - Stephen Frears, İngiliz film yönetmeni

1942 - Hümayun Behzadi, İranlı futbolcu (ö. 2016)

1942 - Mustafa Yücel Özbilgin, Türk hukukçu (ö. 2006)

1946 - Zülfü Livaneli, Türk müzisyen, yazar, yönetmen ve politikacı

1949 - Lionel Richie, Amerikalı soul ve R&B şarkıcısı

1950 - Hüsamettin Özkan, Türk siyasetçi

1950 - Nuri Gökaşan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1951 - Tress MacNeille, Amerikalı aktris ve seslendirme sanatçısı

1952 - John Goodman, Amerikalı oyuncu ve Emmy Ödülü sahibi

1953 - Ulrich Mühe, Alman oyuncu (ö. 2007)

1961 - Erdal Keser, Türk futbolcu

1961 - Yalçın Çakır, Türk gazeteci, yazar ve fotoğrafçı

1966 - Fatma Şahin, Türk siyasetçi

1967 - Nicole Kidman, Amerikalı oyuncu

1968 - Robert Rodriguez, Amerikalı yazar, yapımcı, müzisyen ve film yönetmeni

1969 - Paulo Bento, Portekizli futbolcu ve teknik direktör

1975 - Uğur Taner, Türk yüzücü

1978 - Quinton Jackson, Amerikalı profesyonel güreşçi

1978 - Frank Lampard, İngiliz futbolcu

1990 - Eda Ece, Türk oyuncu

1993 - İrem Karamete, Türk eskrimci

ÖLÜMLER

1277 - Karamanoğlu Mehmed Bey, Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu ve ilk Hükümdarı (d. ?)

1597 - Willem Barentsz Hollandalı denizci ve kaşif (d. 1550)

1883 - Gustave Aimard, Fransız yazar (d. 1818)

1898 - Manuel Tamayo y Baus, İspanyol oyun yazarı (d. 1829)

1912 - Voltairine de Cleyre, Amerikalı anarşist (d. 1866)

1933 - Clara Zetkin, Alman devrimci sosyalist politikacı ve kadın hakları savunucusu (d. 1857)

1938 - Amelia Earhart, Amerikalı havacı ve yazar (2 Temmuz 1937'de kayboldu, 20 Haziran 1938'de öldüğü ilân edildi) (d. 1897)

1947 - Bugsy Siegel, Amerikalı mafya lideri (d. 1906)

1958 - Kurt Alder, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1902)

1972 - Şeref Akdik, Türk ressam ve hattat (d. 1899)

1978 - Mark Robson, Kanadalı film yönetmeni ve yapımcı (d. 1913)

1984 - Erdoğan Özen, Türk diplomat ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Çalışma Ateşesi ("Ermeni Devrimci Ordusu" adlı örgütün düzenlediği suikast sonucu) (d. 1934)

1987 - Niyazi Ağırnaslı, Türk siyasetçi ve Türkiye İşçi Partisi eski Senatörlerinden (d. 1911)

1989 - Hasan İzzettin Dinamo, Türk şair ve yazar (d. 1909)

1995 - Emil Cioran, Rumen filozof ve deneme yazarı (d. 1911)

1997 - Cahit Külebi, Türk şair (d. 1917)

2002 - Behlül Dal, Türk yönetmen ve Altın Portakal Film Festivali’nin fikir babası (d. 1922)

2004 - Engin İnal, Türk tiyatro, sinema, dizi sanatçısı, çevirmen ve yazar (d. 1942)

2005 - Jack Kilby, Amerikalı mühendis ve mucit (d. 1923)

2014 - Murat Sökmenoğlu, Türk siyasetçi (d. 1945)

2017 - Ayşe Aral, Türk gazeteci, köşe yazarı ve TV sunucusu (d. 1971)