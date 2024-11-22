200 metreyi de geçti: Manisa'yı bekleyen tehlike!

Kuraklık tehdidi altındaki iller arasında bulunan Manisa, içme suyunun neredeyse tamamının yeraltından karşılanıyor. Ancak son dönemde yeterli yağışın olmadığı kentte su kaynakları alarm veriyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı Uğur Doğan, kentteki mevcut su durumu hakkında bilgi verdi, tasarrufun önemine dikkat çekti.

Uğur Doğan, "Hepimizin bildiği gibi yaşam için vazgeçilmez bir kaynak olan suyumuzu toplum olarak tüketim alışkanlıklarımızda tasarrufa giderek korumak zorundayız. Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarımız sınırsız olmadığı gibi hızla tükenmektedir. Bu nedenle su kaynaklarımız tükenmeden toplum olarak su tüketim alışkanlıklarımızı hızla değiştirmeliyiz. Tedbir olarak atacağımız her küçük adım, karşı karşıya bulunduğumuz kuraklığa ve iklim krizine karşı büyük bir katkı sağlayacaktır. Uzun zamandır Manisa'da ve Ege Bölgesi genelinde yoğun kuraklık etkili olmaktadır. Bu nedenle, toplum olarak su kullanımında tasarrufa büyük önem göstermeliyiz" dedi.

REKLAM .png Manisa'da içme suyunun yüzde 98'inin yeraltından karşılandığına işaret eden Uğur Doğan, son dönemdeki sondaj çalışmalarına ilişkin de şunları söyledi: "Yeraltı su kaynakları kurak bir yaz geçirdiğimiz için daha derinlere çekildiğinden biz de sondaj pompalarımızı daha derine indirmek zorunda kalıyoruz. Yeni çaktığımız ya da çakmak zorunda kaldığımız sondajlarda da önceden 100-150 metreden su temin ederken, şimdi bu rakamların 200 metrenin altına indiğini görüyoruz.