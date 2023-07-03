CNN'in haberine göre, ülkede son 6 ayda rekor seviyede sıcaklıklar kaydediliyor. Ulusal İklim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede bu yıl önceki yıllara kıyasla daha etkili dört sıcak hava dalgası yaşandığı belirtildi.