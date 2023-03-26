Barış Kılıç, SHOW TV’den Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtlarken mutlu bir evliliğin temellerini nasıl attığını şu sözlerle anlatmıştı: "İçine kapanık bir çocuk değildim ama eşime açılmakta çok zorlandım. Günlerce birbirimize açılamadık ve tanışmakta zorlandık. Sonunda kolundan tutup, derdimi anlatabildim. 10 yıl flört ettik, ayrılıklarımız oldu ama sonunda evlendik"