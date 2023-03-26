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2007 yılından beri evliymiş! İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi!

SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde Ömer karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Barış Kılıç, özel hayatıyla gündem oldu. Kariyeriyle ön planda olmayı seven ve aile hayatını gözlerden uzak yaşayan Barış Kılıç'ın 16 yıldır evli olduğunu öğrenen sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Yıldız...

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  • 2007 yılından beri evliymiş! İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi!

    SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti adlı dizide Ömer karakterini canlandıran başarılı oyuncu Barış Kılıç, kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun 16 yıldır evli olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Barış Kılıç ve eşi...
  • 2007 yılından beri evliymiş! İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi!

    21 Şubat 1978 tarihinde Malatya Arguvan’da dünyaya gelen ve 1983 yılından beri İstanbul’da yaşayan Barış Kılıç 2007 yılında Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuş.
  • 2007 yılından beri evliymiş! İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi!

    Barış Kılıç, SHOW TV’den Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtlarken mutlu bir evliliğin temellerini nasıl attığını şu sözlerle anlatmıştı: "İçine kapanık bir çocuk değildim ama eşime açılmakta çok zorlandım. Günlerce birbirimize açılamadık ve tanışmakta zorlandık. Sonunda kolundan tutup, derdimi anlatabildim. 10 yıl flört ettik, ayrılıklarımız oldu ama sonunda evlendik" 
  • 2007 yılından beri evliymiş! İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi!

    10 yıllık flört döneminden sonra 2007 yılında evlenen Barış Kılıç ve Ayşegül Yıldız çiftinin Batu ve Emir adını verdikleri iki oğlu bulunuyor. 
  • 2007 yılından beri evliymiş! İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi!

    İşte Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Yıldız...
  • 2007 yılından beri evliymiş! İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi!
  • 2007 yılından beri evliymiş! İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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