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VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
3 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştır.
Ölü ve Yaralı Durumu
Hayatını kaybeden Vatandaşımız 644 Yaralanan Vatandaşımız 1.966 Enkazdan sağ kurtulan vatandaşımız 252
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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