2018 Kurban bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Öte yandan çalışan vatandaşlar da bayram tatilinin kaç gün süreceği sorusunun cevabını arıyor. Peki , Kurban Bayramı ne zaman? Tatil 9 gün olacak mı? İşte tüm bu soruların cevabı...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl Kurban bayramı aşağıda ki gibi uygulanacak.
|Zilhicce
|1439
|Arefe Günü
|20 Ağustos 2018
|Pazartesi
|Zilhicce
|1439
|Kurban Bayramı 1. Gün
|21 Ağustos 2018
|Salı
|Zilhicce
|1439
|Kurban Bayramı 2. Gün
|22 Ağustos 2018
|Çarşamba
|Zilhicce
|1439
|Kurban Bayramı 3. Gün
|23 Ağustos 2018
|Perşembe
|Zilhicce
|1439
|Kurban Bayramı 4. Gün
|24 Ağustos 2018
|Cuma
2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK - ÖDENECEK?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler bayram ikramiyesinin yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Ancak, Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman verileceği henüz bilinmiyor. Ancak, ikramiyelerin Arefe gününden önce verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi'nde düzenlenen "2018 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın, vatandaşın keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 1993'den beri vekaletle kurban kesim programını gerçekleştirdiğini söyledi.
Kurbanlarımız kardeşlerimize umut olsun diyor, TDV tarafından bu yıl belirlenen vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıklıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 850 lira, yurt dışı kurban bedeli ise 625 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız, 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir. Vatandaşlarımız ayrıca '0312 416 90 00' numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir."
Ali Erbaş, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Din Hizmetleri Ataşelikleri ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını yapabileceğini sözlerine ekledi.
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