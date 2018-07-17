Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında 2 Temmuz tarihinde tercih başvuruları başlamıştı. LGS'ye katılan öğrenciler 13 Temmuz'a kadar tercihlerini yaptılar. 13 Temmuz'da sona eren LGS tercih başvurularının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusuydu. MEB sonuçları ne zaman açıklayacağını duyurdu. İşte beklenen o tarih...

2018 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'nın yaptığı açıklamaya göre LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz’da açıklanacak. 6-10 Ağustos´ta birinci, 13-17 Ağustos’ta ikinci, 27-31 Ağustos’ta üçüncü, 3-6 Eylül’de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül’de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

LİSE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Ortaokul 8.sınıf öğrencileri TEOG sınavının kaldırılmasının ardından bu sene ilk kez sınavsız liselere kayıt olacaklar. İsteyen öğrenciler ise LGS ile sınavla kayıt alan liselere kayıt olacak. Peki lise yerleştirmeleri nasıl olacak?

LGS SINAV PUANLARIYLA LİSE YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Liseye sınav puanı ile kayıt olmak isteyen, sınav puanı ile tercih yapmak isteyen öğrenciler için,

1- Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır.

2- Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde; Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılır.

3- Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır.

SINAVSIZ LİSE YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Sınava girmeden yada sınav puanı ile değilde sınavsız liseye kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıtlarında kriter ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş…

1- Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılır.

2- Yerel Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülür.

3- Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılır.

4- Sınavsız öğrenci alan okullara geçişle ilgili usul ve esaslar kılavuzla belirlenir.

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ