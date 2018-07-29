2018 ÖABT sınavı ne zaman

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak sınav gerçekleştirilecek. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır. ÖABT sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-ÖABT için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ÖABT SINAB GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerini sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ, SINAV SÜRESİ: 5 Ağustos 2018, Saat: 10.15





Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

(Alan Bilgisi Testi (40), Alan Eğitimi Testi (10)) Soru sayısı: 50 Sınav Süresi: 75

KPSSP120 PUANININ HESAPLANMASI İSTEĞİ

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS İlkbahar Dönemi/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. 2018-YDS İlkbahar Dönemi/2018-e-YDS’ye katılan adaylardan KPSS120 puanının hesaplanmasını isteyenler bu alanı işaretleyeceklerdir. Bu bilgi alanında işaretleme yapmayan adaylar için KPSSP120 puanı hesaplanmayacaktır.



Başvuru süresi içinde bu bilgi alanında değişiklik yapılabilecektir. Başvuru süresi içinde bu bilgi alanında değişiklik yapmayan adaylar, 23 Temmuz-3 Ağustos 2018 tarihleri arasında bu alanda işaretleme yapabileceklerdir. Bu süreden sonra değişiklik yapılamaz. Adayların bu alanı işaretlemeden önce bu kılavuzda yer alan T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

tablosunu incelemeleri gerekmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ