Nagihan Karadere Survivor yarışmasında finale kalan yarışmacılardan biriydi. Survivor isimli TV programı boyunca başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Nagihan Karadere azimli mücadelesi ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Peki, Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi...

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Sürat koşu yarışmalarından bir çok madalya almaya hak kazanan milli atlet Nagihan Karadere, Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen Dünya Üniversite Yaz Oyunlarında bayrak yarışında gümüş madalya kazandı. Nagihan Karadere’nin 400 metre engelli yarışında da bronz madalyası bulunuyor.

2012 Yaz Olimpiyatları’nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu’nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı. Bunun üzerine Nagihan Karadere, yarışın ardından tüm Türk halkından, ailesinden, hocalarından özür diledi.

Nagihan Karadere, 2016 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2016 yarışmasına katılarak hırslı ve hırçın kişiliğini göz önüne serdi. Yarışmada gösterdiği başarısı ve hırsı ile oldukça iddialı olduğunu kanıtlayan yarışmacı maalesef birinciliğe gidemedi. Bu yeni sezonda da Survivor kadrosunda yer alan Nagihan, "yarım kaldığım hedefi tamamlamaya geldim" sözleri ile iddialı olduğunu bir kez daha göz önüne serdi.

Nagihan Karadere, eşi Uğur Gökçe ile 2016 yılında olaylı bir şekilde boşanarak yollarını ayırdı. Milli atletin Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuğu var.

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