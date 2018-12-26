2018 yılının en çok konuşulan magazin olayları

26.12.2018 - 11:06 | Güncelleme:

  • 1 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    1 | 127

    AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Bir yılı daha geride bırakıyoruz... Ünlüler dünyası için 2018 yılı çok hareketli geçti. Bazı gelişmeler ise Türkiye gündemine bile taşındı.

    Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiası, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın burnunu kırması, Demet Akalın'ın, Okan Kurt'tan boşanması ve Tarkan'ın baba olması öne çıkan gelişmelerden bazılarıydı...

  • 2 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
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    ACUN ILICALI İLE ŞEYMA SUBAŞI'NIN BOŞANMASI

    Acun Ilıcalı ile Şeyma Şubası hakkında çıkan ayrılık dedikoduları doğru çıktı. Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak boşandı.

  • 3 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
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    Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı.

  • 4 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
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    Acun Ilıcalı ayrılıkla ilgili şunları söyledi:
     
    “Her evlilikte boşanmada var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı... Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık.”

  • 5 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    5 | 127

    Ilıcalı ve Subaşı neden ayrıldığı ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Bu iddialara, Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy, Deren Talu ve Defne Samyeli cephelerinden açıklamalar geldi.

  • 6 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    6 | 127

    Bunlardan birincisi; Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğu iddiasıydı.

  • 7 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    7 | 127

    Ulusoy'un göğsündeki dövme ile Subaşı'nın paylaşımındaki, "Karanlık olmadan yıldızları asla göremeyiz" sözleri dedikoduları daha da alevlendirdi.

  • 8 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    8 | 127

    Subaşı'nın, Ulusoy'un paylaşımlarının altına yaptığı yorumlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmadı.

  • 9 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    9 | 127

    Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı ile Çağatay Ulusoy'un aynı masada olduğu bu fotoğrafın sosyal medyaya düşmesi dedikoduları daha gündeme getirdi.

  • 10 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    10 | 127

    Subaşı, Çağatay Ulusoy ile ilgili çıkan iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Subaşı, "Çağatay Ulusoy ile olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir, bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir" dedi.

  • 11 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    11 | 127

    Subaşı'nın açıklamasından sonra Çağatay Ulusoy da sessizliğini bozdu ve şunları söyledi: Hem Acun abi, hem de Şeyma arkadaşlarımdır. Birkaç gündür devam edecen çirkin, asılsız, yakışıksız ve anlamsız iftiraların son bulmasını dilerim.

  • 12 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    12 | 127

    İkinci iddia ise; Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy ile birliktelik yaşarken, Acun Ilıcalı'nın da Defne Samyeli'nin kızı Deren ile yakınlaştığı, hatta Deren'e Londra'dan ev bile aldığı öne sürüldü.  

  • 13 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    13 | 127

    Çıkan iddia sonrası Deren Talu, "Çok şaşkın, kırgın ve kızgınım. Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır. Belki iki kez merhaba demişimdir, o kadar. Londra'ya en son 13 yaşımda ailemle gittim, iddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte. Böyle bir şey nasıl olabilir! Hakkımda bu iftiraları üretenleri nefretle kınıyorum. Kimdir ve amaçları nedir bilmiyorum, ailemle yasal haklarımızı savunmak için adalete başvuruyoruz." ifadelerini kullandı.

  • 14 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    14 | 127

    SILA-AHMET KURAL OLAYI

    Ahmet Kural'ın, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiası sadece magazin gündeminde değil Türkiye gündeminde de büyük yankı uyandırdı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi.

  • 15 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    15 | 127

    Şarkıcının avukatı Rezan Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, "evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" yönünde olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan Sıla'nın ifadesinde, "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Saldırı yaklaşık 45 dakika sürdü" dediği ortaya çıktı.

  • 16 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    16 | 127

    Sıla'nın iddiasından sonra Ahmet Kural da savcıya şu ifadeyi verdi:

  • 17 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    17 | 127

    Ayrıldıktan 4 ay sonra Sıla Hanım bana mesajlar atmaya başladı, aradı, yeniden barışmak ve görüşmek istediğini söyledi. Ben ilişkiye başlamak istemediğimden mesajlara ve aramalara dönüş yapmadım. Sıla Hanım, ablamla tanışmadığından yemeğe gelmek istedi, ben de mutlu oldum ve kabul ettim. O gün bir aile yemeği yedik ve birlikte alkol aldık.

  • 18 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    18 | 127

    Benim ikametimde önce mutfakta oturup sohbet etmeye başladık. Sohbet esnasında konuyu ben bir önceki ayrılık durumuna getirdim. Çünkü her seferinde farklı cevaplar verdiği için inanmakta güçlük çekiyordum.

    Bana daha önce eski arkadaşı olduğunu söylemişti, yine başka seferinde albüm kapağı için görüştüğünü söyledi, yine bir keresinde o bana asılıyor şeklinde cevap vermişti. Bu nedenlerden dolayı ayrılık konusunu açtım. Sıla Hanım'a, 'Anne ve babamın yanından geliyoruz, ilişkimiz güzel gidiyor, aile kurmayı planlıyoruz, benden çocuk sahibi olmak istediğini söylüyorsun, eğer böyle bir konu varsa, lütfen kırma beni söyle' dedim.

  • 19 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    19 | 127

    Ben böyle söyleyince 'evet ben senin canın yansın istedim, birlikteydik' dedi. Tartışma da bunun üzerine başladı.

    Ben çok kötü oldum. Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Sıla Hanım'dan evi hemen terk etmesini istedim. Şoförünü aramasını istedim. Sıla Hanım'a en azından bir merhabamız kalsın dedim. Fakat o evden gitmek istemedi, ben de kendisine neden bu kadar yalan söylediğini, artık birlikte olamayacağımızı söyledim, ısrarla evden gitmesini istedim.

  • 20 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    20 | 127

    Fakat evden gitmedi. Biz bu sırada halen mutfaktaydık. Ben kendi telefonumdan Sıla Hanım'ın şoförünü arayacakken Sıla Hanım, benim bileklerimden tuttu, yaklaşık '10-15 kere yalvarırım git' dedim. Bana şoförü arattırmadı, kendisi de aramadı. Bu sırada halen bileklerimden tutuğu için ben önce ellerimi çektim, bu sırada Sıla Hanım yere düştü.

  • 21 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    21 | 127

    Masadan kalktım ve mutfak kapısına doğru yöneldim. Sıla Hanım, benim tişörtümün arkasından tutup mutfaktan çıkmamam için beni durdurmaya çalıştı.

  • 22 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    22 | 127

    Kendimi kurtarmak için yine tişörtümü çektim, yine düştü, ben salona gittim. Sıla Hanım da arkamdan geldi. Orada karşılıklı bağrışma oldu ve seslerimizi yükselttiğimizi kabul ediyorum, fakat incitici bir söz söylemedim.

  • 23 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    23 | 127

    Sinkaflı bir söz söylemedim. Tehditte bulunmadım. O sırada ikimiz de alkollüydük. İkimiz de birbirimiz kollarından tutup birbirimizi sarstığımız oldu. Bu şekilde bir kaç kere yere düştü. Bu tartışma hali yaklaşık on beş dakika sürdü. 45 dakika süren tartışma ve şiddet olmadı, bir süre sonra sakinleştik, o mutfağa geçti ben salonda kaldım. Sonrasında kapının açıldığını duydum, Sıla Hanım bağırarak 'seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi.

    Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, "sahte rapor" iddialarına yönelik basın açıklaması yaptı.

    Ahmet Kural hakkında, "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

  • 24 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    24 | 127

    Ahmet Kural ve Sıla'nın bahsettiği isim ise Okan Can Yantır. Ünlü şarkıcı ve Yantır, birlikte görüntülenmişti.

  • 25 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    25 | 127

    ARDA TURAN-BERKAY KAVGASI

    Futbolcu Arda Turan, aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'daki gece kulübü 'Gizli Kalsın'a gitti. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin de vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda ve Berkay arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırdı. Olay gecesi Turan, Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneyi silahla bastı. Turan'ın Berkay'a "eşine laf attıysam kafama sık" dediği ortaya çıktı.

  • 26 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    26 | 127

    Kavganın perde arkası ise ertesi gün ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının eşi Özlem Ada Şahin, yaşanan olayları Habertürk yazarı Esin Övet'e açıkladı.

  • 27 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    27 | 127

    Özlem Ada Şahin şunları söyledi: Esin, bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi. Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı.

  • 28 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    28 | 127

    Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, Özlem'i göndereyim 'konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı. Berkay'ı kanlar içinde çıkarttılar oradan. Direk hastaneye götürdüler. Saat 16.00'da ameliyata giriyor. Ya sesine bir şey olursa. Berkay sesi ile ekmek parası kazanan birisi. Olacak iş mi? Ben Arda'nın karısını tanıyorum. Selamlaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Karısı hamile evde. Olacak iş mi Esin?

  • 29 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    29 | 127

    Arda Turan ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

  • 30 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    30 | 127

    MÜNİR ÖZKUL'U KAYBETTİK

    Uzun yıllardır Demans ve KOAH tedavisi gören usta sanatçı Münir Özkul yaşamını yitirdi. Mahmut Hoca ve Yaşar Usta karakterleriyle gönüllerde taht kuran Özkul 93 yaşındaydı.

  • 31 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    31 | 127

    DEMET AKALIN İLE OKAN KURT'UN BOŞANMASI


    Demet Akalın ve Okan Kurt hakkında çıkan boşanma iddiaları da gerçek çıktı. Akalın ile Kurt 6,5 yıllık evliliklerini 2 dakikada sonlandırdı.

  • 32 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    32 | 127

    Boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye bir protokol sunuldu. Protokolde çift birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. 4 yaşındaki kızları Hira'nın velayeti ise anne Demet Akalın'a verildi.

  • 33 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    33 | 127

    Boşanacakları haberi magazin gündemine bomba gibi düşen çift Beykoz Adliyesi'ne gelerek anlaşmalı boşanma davası açtı.

  • 34 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    34 | 127

    Çift boşandıktan kısa bir süre barıştı. Akalın, "Tekrar evlenir misiniz?" sorusunu ise "Şu an düşünmüyoruz" şeklinde yanıtladı.

  • 35 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    35 | 127

    Okan Kurt'un işleri dolayısıyla çiftin evine haciz gelmişti.

  • 36 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    36 | 127

    'ADRIANA LIMA İLE METİN HARA AYRILDI' İDDİASI

    Metin Hara - Adriana Lima aşkı sadece Türkiye gündeminde değil dünya basınında da uzun süre konuşuldu. Çiftin evlenmeleri beklenirken ayrılık haberleri çıktı.

  • 37 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    37 | 127

    Hara, menajeri Özgür Aras araclığıyla ayrılık haberlerini yalanladı ancak Adriana Lima'dan sürpriz bir hamle geldi.

  • 38 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    38 | 127

    Ünlü model, Hara ile çekilen bütün karelerini Instagram hesabından sildi. Böyle çift hakkındaki ayrılık dedikoduları daha da alevlendi.

  • 39 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    39 | 127

    SEREN SERENGİL CEZAEVİNE GİRDİ

    Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil karara uymadığı gerekçesiyle cezaevine girdi. Serengil 3 gün cezaevinde kaldı.

  • 40 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    40 | 127

    Gülben Ergen'in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, adliyeye gelerek teslim oldu.  

  • 41 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    41 | 127

    Gülben Ergen'in şikayeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil'in şikayetçi hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması, hakaret etmesini tedbiren yasaklanmıştı.

  • 42 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    42 | 127

    Bu karardan bir süre sonra bir kez daha şikayetçi olan Gülben Ergen, Serengil'in tedbir kararına rağmen karşılaştığı bir ortamda kendisine omuz attığını öne sürdü.

  • 43 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    43 | 127

    Ergen'in bu şikayeti savcılık tarafından, gereği yapılmak üzere İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne gönderildi. 11. Aile Mahkemesi, Serengil'in 10. Aile Mahkemesi tarafından hakkında verilen tedbir kararına uymadığını gerekçe göstererek, Serengil hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verdi.

  • 44 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    44 | 127

    YILMAZ ERDOĞAN BOŞANDI

    Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan, 12 yıllık evliliklerini dostça bitirme kararı aldı.

  • 45 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    45 | 127

    Boşanma haberleriyle sık sık gündeme gelen Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin her defasında çıkan haberleri yalanlamıştı. Bu kez dedikodular doğru çıktı ve çiftin evliliklerine son verdiği ortaya çıktı.

  • 46 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    46 | 127


    Yılmaz Erdoğan ile eşi Belçim Bilgin 2 yıldır farklı ülkelerde yaşıyordu. Belçim Bilgin oğlu Rodin ile Londra'da, Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'de yaşamını sürdürüyordu.

  • 47 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    47 | 127

    MUSTAFA SANDAL-EMİNA JAHOVIC BOŞANDI

    Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak noktaladı.

  • 48 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    48 | 127

    Üzgün olduğu gözlenen Emina Jahovic, “Kolay değil bir evliliğin bitmesi. Biz yakın dostuz sonuçta, çocuklarımızdan ötürü hep öyle kalacağız” ifadelerini kullanırken Mustafa Sandal, Biz evliliğimize nokta koyduk ama iki evladımız var. Aramızdaki o sevgi, dostluk ve o sağlam bağ ömür boyu son nefese kadar devam edecek. Hayırlı olsun. Beraber geldik beraber gidiyoruz” dedi.

  • 49 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    49 | 127

    Boşanan çiftten Emina Sandal'ın adı kısa bir süre sonra Saddettin Saran ile anıldı.

  • 50 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    50 | 127

    Sosyal medyada paylaşılan bu kare ise aşkı ortaya çıkardı.

  • 51 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    51 | 127

    Mustafa Sandal'ın da adı daha sonra Ceren Hindistan ve Irmak Ünal ile anıldı.

  • 52 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    52 | 127

    ALİŞAN EVLENDİ

    Alişan ve oyuncu Buse Varol bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

  • 53 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    53 | 127

    Çiftin nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

  • 54 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    54 | 127

    Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Ünlü akının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak ‘Evet’ demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

  • 55 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    55 | 127

    TARKAN BABA OLDU

    Megastar Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun Liya adını verdikleri kızları Almanya'nın Moers kentindeki Bethanien Hastanesi'nde dünyaya geldi. Tarkan, müjdeli haberi, kişisel Instagram hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımıyla duyurdu. Ünlü şarkıcı, paylaşımın altına şu notu yazdı:

  • 56 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    56 | 127

    "Kızımız 'Liya' dünyaya geldi. Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çok güzel duygular içindeyiz"

  • 57 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    57 | 127

    BENGÜ EVLENDİ

    Yaklaşık bir yıldır birlikte olan şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu bir otelde düzenlenen törenle evlendi.

  • 58 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    58 | 127

    7 Mayıs’ta aile arasında yaptıkları sade bir törenle nişan yüzüklerini takan çiftin düğününe 600 davetli katıldı.

  • 59 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    59 | 127

    MERT FIRAT EVLENDİ

    Oyuncu Mert Fırat ve sosyetik güzel İdil Fırat, Çeşme Alaçatı'da yapılan törenle dünya evine girdi.

  • 60 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    60 | 127


    Öte yandan evlilik kararının hızlı alındığına inanan İdil Fırat'ın işadamı babası Önder Fırat, kızına rest çekip "Düğüne katılmayacağım" demişti.

  • 61 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    61 | 127

    Fırat, nişan törenine de katılmamıştı. Bu arada Sezen Aksu ve bazı dostları, Önder Fırat'ı kararından vazgeçirmek için devreye girmişti.

  • 62 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    62 | 127

    CEYDA ATEŞ EVLENDİ

    Buğra Toplusoy ile oyuncu aşkı Ceyda Ateş, Miami'de nikah masasına oturdu.

  • 63 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    63 | 127

    Palm Beach Devlet Dairesi'nde evlenen genç çift, köpeklerini de gelinlik ve damatlık giydirerek süsledi. Sadece yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlenen ikili, gelecek yaz İstanbul'da düğün yapacak.

  • 64 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    64 | 127

    25 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

    Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile barışmasının ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara Tilbe, "Geç oldu, güç olmadı çok şükür Sezen Aksu, mutluluk" notunu düştü.

    Sezen Aksu da Yıldız Tilbe'nin paylaştığı bir fotoğrafı "Belki şehre Yıldız gelir..." notuyla paylaştı.

  • 65 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    65 | 127

    İkilinin geçtiğimiz günlerde barıştığı iddia edilmişti. "Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğü sona erdi" şeklindeki haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbe, konu hakkında “Biz aslında küs değildik, sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi, değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" demişti.

  • 66 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    66 | 127

    CEM YILMAZ-DEFNE SAMYELİ AŞKI

    Yılın sürpriz birlikteliklerinden biri de Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkı... İkili hakkında çıkan aşk dedikoduları gerçek çıktı.

  • 67 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    67 | 127

    İkili mayıs ayından beri aşk yaşıyor...

  • 68 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    68 | 127

    DİDEM SOYDAN'IN OLAY DANSI

    Sosyal medya paylaşımlarla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan'ın yayınladığı son video yine olay olmuştu.

  • 69 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    69 | 127


    Bir partide iki erkekle yakın şekilde dans ettiği görüntüleri paylaşan Didem Soydan, bu anları ağır çekim olarak sosyal medya hesabından paylaştı.

  • 70 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    70 | 127

    Görüntüler yaklaşık 800 bin kişi tarafından izlenmişti. Soydan'ın videosu kısa sürede sosyal ağlarda yayılıp, binlerce yorum yapılmıştı.

  • 71 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    71 | 127


    Ünlü manken kendisine gelen eleştirel yorumları ti'ye alıp, Twitter hesabından "O zaman danssss" yorumunda bulunmuştu.

  • 72 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    72 | 127


    İki erkek arkadaşının arasında dans ettiği videoyla sosyal medyayı sallayan manken Didem Soydan, “Biz ona dans demiyoruz ‘tost’ diyoruz. Yapılan eleştiriler umurumda bile değil” dedi.

  • 73 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    73 | 127

    BURCU ESMERSOY EVLENDİ

    Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz, New York Türk Başkonsolosluğu’nda dünyaevine girdi.

  • 74 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    74 | 127

    Nikah törenine Türkiye’den Berk Suyabatmaz’ın ailesi, Burcu Esmersoy’un ise kız kardeşi Müge ve yakın arkadaşları katıldı.

  • 75 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    75 | 127

    Törenden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

  • 76 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    76 | 127

    HADİSE'NİN ANNESİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

    Bu yılın en çok konuşulan olaylarından biri de Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunmasıydı. Ünlü şarkıcı annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. 

  • 77 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    77 | 127

    Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı öne sürüldü.

  • 78 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    78 | 127

    Kısa bir süre sonra da iddianın gerçek olduğu anlaşıldı.

  • 79 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    79 | 127

    Hadise, Gülnihal Açıkgöz, yazdığı intihar mektubun ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

  • 80 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    80 | 127

    YAŞAR GAGA HAYATINI KAYBETTİ

    Ünlü şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga yaşamını yitirdi. Yaşar Gaga, Çapa Tıp Fakültesi'nde çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğum bakımda tedavi görüyordu. 1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkaran Yaşar Gaga, 2017 yılında "Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak ile beraber şarkılar seslendirdi.

  • 81 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    81 | 127

    DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI MÜSLÜMAN OLDU

    Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıkladı.

  • 82 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    82 | 127

    İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" dedi.

  • 83 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    83 | 127

    Irish Post gazetesinde yer alan habere göre O'Connor, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurdu.

  • 84 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    84 | 127

    O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullandı.

  • 85 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    85 | 127

    DURSUN ALİ SARIOĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

    Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki Sarıoğlu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Rize doğumlu olan sanatçı, "Kel Behzat" ile "Tarumar" tiplemeleri ve "Çat çat çat, kel Behzat!" repliğiyle izleyenlerin sevgisini kazanmıştı.

  • 86 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    86 | 127

    DEMET AKALIN İLE GÜLBEN ERGEN BARIŞTI

    Bir dönemin ayrılmaz ikilisi Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçen yıl nedeni tam bilinmeyen bir olaydan dolayı küserek birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.

  • 87 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    87 | 127


    Gülben Ergen'in boşanma haberlerinden sonra Demet Akalın'a zeytin dalı uzatmasından sonra ikili aylar sonra basın danışmanları Özgür Aras sayesinde bir araya gelerek barıştı.

  • 88 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    88 | 127

    SITKI SEZGİN HAYATINI KAYBETTİ

    Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

  • 89 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    89 | 127

    Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin; On Küçük Şeytan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sihirli Cüceler, Bağrımdaki Ateş, Hesap Günü ve Adile Teyze isimli filmlerde rol aldı.

  • 90 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    90 | 127

    17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybetti. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun'a dönen oyuncu Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyordu.

  • 91 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    91 | 127

    ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENDİ

    Oyuncu-sunucu İbrahim Büyükak çocukluk aşkı Nurdan Beşen'le nikah masasına oturdu. Beykoz'da gerçekleşen törene çok sayıda ünlü isim katıldı. İbrahim Büyükak'ın nikah şahitliğini Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç yaptı.

  • 92 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    92 | 127

    ÖZCAN DENİZ BABA OLDU

    Ünlü şarkıcı Özcan Deniz baba olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

  • 93 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    93 | 127

     Bebeği, parmağını tutarken çekilmiş duygusal bir kare paylaştı.

  • 94 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    94 | 127

    Deniz, son olarak oğluyla bu fotoğrafı paylaşmıştı.

  • 95 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    95 | 127

    Özcan Deniz ile Feyza Aktan mayıs ayında evlenmişti.

  • 96 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    96 | 127

    NUR YERLİTAŞ'A KANSER TEŞHİSİ

    Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos'ta ameliyat masasına yatmıştı.

  • 97 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    97 | 127

    Tedavi süreci devam eden Nur Yerlitaş, ameliyattan bir ay sonra ilk kez görüntülendi. Zor günler geçiren Nur Yerlitaş'ı dostları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

  • 98 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    98 | 127

    TUBA ÜNSAL İLE MİRGÜN CABAS BOŞANDI

    Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftten kötü haber geldi ve evliliklerini sonlandırdılar.

  • 99 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    99 | 127

    Ünsal yaptuığı açıklamada, "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler" dedi.

  • 100 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    100 | 127

    Ünlü oyuncu boşanma sornası Yunanistan'ın ünlü adası Mikonos'ta doyasıya eğlendi. Dört erkek arkadaşıyla eğlenen Ünsal, bu anları Instagram'da paylaştı.

  • 101 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    101 | 127

    ARDA ÖZİRİ ARAMIZDAN AYRILDI

    Ruhsar,  Dadı, Aşkın Bedeli, Akasya Durağı, Kampüsistan, Kınalı Kar, Asmalı Konak ve son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinden rol alan Arda Öziri yaşamını yitirdi. Oyuncu motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

  • 102 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    102 | 127

    HANDE ATAİZİ BOŞANDI

    Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 6 yıl önce evlendiği eşi Benjamin Harvey'den boşandı.

  • 103 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    103 | 127

    Oğlunun velayetini isteyen Hande Ataizi dilekçesinde, "Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür" dedi.

  • 104 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    104 | 127

    ALEYNA TİLKİ İLE EMRAH KARADUMAN ARASINDA YAŞANANLAR

    2018 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri de hiç şüphe yok ki genç şarkıcı Aleyna Tilki... Yalnız Çiçek ve Dipsiz Kuyum şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Tilki, zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geldi.

  • 105 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    105 | 127

    Twitter'dan sevgilisi olduğu iddia edilen Emrah Karaduman'ı etiketleyen Aleyna Tilki, "Bir daha da can yakma. Bir teşekkürü de çok görme" mesajlarını yazarken, Instagram hesabından da ağladığı bir videosunu paylaştı. Bu paylaşımlarının ardından Twitter ve Instagram'da "Aleyna ile Emrah Karaduman ayrıldı" yorumları yapıldı.

     

  • 106 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    106 | 127

    Aleyna Tilki, son olarak ağladığı bir videoyu Instagram hikayesinden paylaşarak, "Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım, kalbim neye izin verdiyse onu yaptım. Bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim" dedi.

  • 107 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    107 | 127

    OZAN DOĞULU BOŞANDI

    2007 yılında dünya evine giren Ozan-Ece doğulu çifti boşandı.

     

  • 108 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    108 | 127

    Çift boşanma sonrası, "Evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonra yolumuza; Alya, Lila ve Elya’nın anne ve babası olarak yine sevgi ve saygı ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize ve ailemize saygı göstereceğinizi biliyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

  • 109 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    109 | 127

    HAKAN SABANCI - MERVE BOLUĞUR YAKINLAŞMASI

    Murat Dalkılıç'tan boşanan Merve Boluğur, sosyetenin gözde yakışıklılarından Hakan Sabancı ile Bodrum'da görüntülenmişti.

  • 110 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    110 | 127

    Bodrum'da yakınlaşan ikili HT Magazin objektiflerine böyle takılmıştı.

  • 111 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    111 | 127

    Ancak Sabancı ile Boluğur flörtü kısa sürdü.

  • 112 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    112 | 127

    JUSTIN BIEBER İLE HAILEY BALDWIN EVLENDİ

    Şarkıcı Justin Bieber, model sevgilisi Hailey Baldwin'le birliktekahvaltıya gittikleri yerde hayranlarının ısrarlı soruları üzerine evlendiklerini itiraf etti.

  • 113 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    113 | 127

    Kanadalı şarkıcı ayrıca, Hailey Baldwin'in her zaman kendisine destek olan bir melek olduğunu da vurguladı.

  • 114 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    114 | 127

    Daha önce iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan çiftten Justin Bieber, resmi olarak evlenip evlenmedikleri yönündeki sorulara dayanamayarak 'Evet' yanıtı verdi.

  • 115 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    115 | 127

    EMILY RATAJKOWSKI EVLENDİ

    Son dönemin en çok modellerinden olan Emily Ratajkowski, oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York’ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

  • 116 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    116 | 127

    Nikah törenine hardal rengi bir takım elbise ve siyah bir şapkayla katılan Ratajkowski, sadeliğiyle dikkat çekti.

  • 117 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    117 | 127

    Çiftin evliliği büyük magazin basınında "büyük sürpriz" olarak yorumlandı.

  • 118 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    118 | 127

    Rapçi sevgilisi Travis Scott’tan hamile kalan ve bu sürprizi bir süre gizli tutan Kylie Jenner anne oldu.

  • 119 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    119 | 127

    Kameralardan uzak durduğu için hamileliği tartışma konusu olan hatta kısa süre önce dünyaya gelen Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin bebeklerinin taşıyıcı annesi olduğu iddia edilen Jenner'in doğum haberi Travis Scott’ın tweet'i ile ortaya çıktı.

  • 120 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    120 | 127

    Çift, kızlarına Stormi adını verdi.

  • 121 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    121 | 127

    DOLORES O'RIORDAN YAŞAMINI YİTİRDİ

    İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı aynı zamanda The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın 46 yaşında Londra'da hayatını kaybetti. O'Riordan, The Cranberries'in dünya çapında başarı ve ün kazanmasında 13 yıl boyunca başroldeydi.

  • 122 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    122 | 127

    VARTOLU EVLENDİ

    Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un sevilen karakteri Vartolu Sadettin'e hayat veren Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun ile dünyaevine girdi.

  • 123 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    123 | 127

     Antalya Adrasan Olimpos’ta düzenlenen düğün festival konseptinde gerçekleşti

  • 124 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    124 | 127

    İBRAHİM TATLISES'E CANLI YAYINDA BÜYÜK ŞOK!

    Türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yıldız, canlı yayında İbrahim Tatlıses'in evlenme teklifini kabul etmedi.

  • 125 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    125 | 127

    Ünlü türkücünün, "Barışsak da barışmasak da biz bir aileyiz. Onun bana emri olur. Evlilik teklifim hala geçerlidir. Burada da soruyorum; 'Benimle evlenir misin?" teklifine Ayşegül Yıldız, "İbrahim Bey benim için çok kıymetli, çok özel biri. İlişkilerde iki taraf birbirini yıpratıyor. Ben de onu çok seviyorum ama onunla bir daha evlenmemiz mümkün değil" şeklinde cevap verdi.

  • 126 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    126 | 127

    NURAY HAFİFTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

    Bağırsak kanseri tedavisi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  • 127 2018 yılının magazin olayları - Magazin haberleri
    127 | 127

    CAN BONOMO İLE ÖYKÜ KARAYEL EVLENDİ

    Ünlü şarkıcı Can Bonomo, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile dünya evine girdi.

    150 kişinin katıldığı törende Can Bonomo'nun nikah şahitleri menajeri Ece Çelebioğlu Yeşilbaş, prodüktörü ve yakın arkadaşı Can Saban, çocukluk arkadaşı Cem Cavez ve arkadaşı Ferhat Zamanpur olurken; Öykü Karayel'in nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Süveybe Arifoğlu ve Milay Ezengin yaptı.

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