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Sinkaflı bir söz söylemedim. Tehditte bulunmadım. O sırada ikimiz de alkollüydük. İkimiz de birbirimiz kollarından tutup birbirimizi sarstığımız oldu. Bu şekilde bir kaç kere yere düştü. Bu tartışma hali yaklaşık on beş dakika sürdü. 45 dakika süren tartışma ve şiddet olmadı, bir süre sonra sakinleştik, o mutfağa geçti ben salonda kaldım. Sonrasında kapının açıldığını duydum, Sıla Hanım bağırarak 'seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi.

Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, "sahte rapor" iddialarına yönelik basın açıklaması yaptı.

Ahmet Kural hakkında, "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.