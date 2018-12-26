AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com
Bir yılı daha geride bırakıyoruz... Ünlüler dünyası için 2018 yılı çok hareketli geçti. Bazı gelişmeler ise Türkiye gündemine bile taşındı.
Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiası, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın burnunu kırması, Demet Akalın'ın, Okan Kurt'tan boşanması ve Tarkan'ın baba olması öne çıkan gelişmelerden bazılarıydı...
ACUN ILICALI İLE ŞEYMA SUBAŞI'NIN BOŞANMASI
Acun Ilıcalı ile Şeyma Şubası hakkında çıkan ayrılık dedikoduları doğru çıktı. Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak boşandı.
Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı.
Acun Ilıcalı ayrılıkla ilgili şunları söyledi:
“Her evlilikte boşanmada var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı... Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık.”
Ilıcalı ve Subaşı neden ayrıldığı ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Bu iddialara, Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy, Deren Talu ve Defne Samyeli cephelerinden açıklamalar geldi.
Bunlardan birincisi; Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğu iddiasıydı.
Ulusoy'un göğsündeki dövme ile Subaşı'nın paylaşımındaki, "Karanlık olmadan yıldızları asla göremeyiz" sözleri dedikoduları daha da alevlendirdi.
Subaşı'nın, Ulusoy'un paylaşımlarının altına yaptığı yorumlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmadı.
Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı ile Çağatay Ulusoy'un aynı masada olduğu bu fotoğrafın sosyal medyaya düşmesi dedikoduları daha gündeme getirdi.
Subaşı, Çağatay Ulusoy ile ilgili çıkan iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Subaşı, "Çağatay Ulusoy ile olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir, bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir" dedi.
Subaşı'nın açıklamasından sonra Çağatay Ulusoy da sessizliğini bozdu ve şunları söyledi: Hem Acun abi, hem de Şeyma arkadaşlarımdır. Birkaç gündür devam edecen çirkin, asılsız, yakışıksız ve anlamsız iftiraların son bulmasını dilerim.
İkinci iddia ise; Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy ile birliktelik yaşarken, Acun Ilıcalı'nın da Defne Samyeli'nin kızı Deren ile yakınlaştığı, hatta Deren'e Londra'dan ev bile aldığı öne sürüldü.
Çıkan iddia sonrası Deren Talu, "Çok şaşkın, kırgın ve kızgınım. Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır. Belki iki kez merhaba demişimdir, o kadar. Londra'ya en son 13 yaşımda ailemle gittim, iddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte. Böyle bir şey nasıl olabilir! Hakkımda bu iftiraları üretenleri nefretle kınıyorum. Kimdir ve amaçları nedir bilmiyorum, ailemle yasal haklarımızı savunmak için adalete başvuruyoruz." ifadelerini kullandı.
SILA-AHMET KURAL OLAYI
Ahmet Kural'ın, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiası sadece magazin gündeminde değil Türkiye gündeminde de büyük yankı uyandırdı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi.
Şarkıcının avukatı Rezan Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, "evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" yönünde olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan Sıla'nın ifadesinde, "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Saldırı yaklaşık 45 dakika sürdü" dediği ortaya çıktı.
Sıla'nın iddiasından sonra Ahmet Kural da savcıya şu ifadeyi verdi:
Ayrıldıktan 4 ay sonra Sıla Hanım bana mesajlar atmaya başladı, aradı, yeniden barışmak ve görüşmek istediğini söyledi. Ben ilişkiye başlamak istemediğimden mesajlara ve aramalara dönüş yapmadım. Sıla Hanım, ablamla tanışmadığından yemeğe gelmek istedi, ben de mutlu oldum ve kabul ettim. O gün bir aile yemeği yedik ve birlikte alkol aldık.
Benim ikametimde önce mutfakta oturup sohbet etmeye başladık. Sohbet esnasında konuyu ben bir önceki ayrılık durumuna getirdim. Çünkü her seferinde farklı cevaplar verdiği için inanmakta güçlük çekiyordum.
Bana daha önce eski arkadaşı olduğunu söylemişti, yine başka seferinde albüm kapağı için görüştüğünü söyledi, yine bir keresinde o bana asılıyor şeklinde cevap vermişti. Bu nedenlerden dolayı ayrılık konusunu açtım. Sıla Hanım'a, 'Anne ve babamın yanından geliyoruz, ilişkimiz güzel gidiyor, aile kurmayı planlıyoruz, benden çocuk sahibi olmak istediğini söylüyorsun, eğer böyle bir konu varsa, lütfen kırma beni söyle' dedim.
Ben böyle söyleyince 'evet ben senin canın yansın istedim, birlikteydik' dedi. Tartışma da bunun üzerine başladı.
Ben çok kötü oldum. Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Sıla Hanım'dan evi hemen terk etmesini istedim. Şoförünü aramasını istedim. Sıla Hanım'a en azından bir merhabamız kalsın dedim. Fakat o evden gitmek istemedi, ben de kendisine neden bu kadar yalan söylediğini, artık birlikte olamayacağımızı söyledim, ısrarla evden gitmesini istedim.
Fakat evden gitmedi. Biz bu sırada halen mutfaktaydık. Ben kendi telefonumdan Sıla Hanım'ın şoförünü arayacakken Sıla Hanım, benim bileklerimden tuttu, yaklaşık '10-15 kere yalvarırım git' dedim. Bana şoförü arattırmadı, kendisi de aramadı. Bu sırada halen bileklerimden tutuğu için ben önce ellerimi çektim, bu sırada Sıla Hanım yere düştü.
Masadan kalktım ve mutfak kapısına doğru yöneldim. Sıla Hanım, benim tişörtümün arkasından tutup mutfaktan çıkmamam için beni durdurmaya çalıştı.
Kendimi kurtarmak için yine tişörtümü çektim, yine düştü, ben salona gittim. Sıla Hanım da arkamdan geldi. Orada karşılıklı bağrışma oldu ve seslerimizi yükselttiğimizi kabul ediyorum, fakat incitici bir söz söylemedim.
Sinkaflı bir söz söylemedim. Tehditte bulunmadım. O sırada ikimiz de alkollüydük. İkimiz de birbirimiz kollarından tutup birbirimizi sarstığımız oldu. Bu şekilde bir kaç kere yere düştü. Bu tartışma hali yaklaşık on beş dakika sürdü. 45 dakika süren tartışma ve şiddet olmadı, bir süre sonra sakinleştik, o mutfağa geçti ben salonda kaldım. Sonrasında kapının açıldığını duydum, Sıla Hanım bağırarak 'seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi.
Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, "sahte rapor" iddialarına yönelik basın açıklaması yaptı.
Ahmet Kural hakkında, "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ahmet Kural ve Sıla'nın bahsettiği isim ise Okan Can Yantır. Ünlü şarkıcı ve Yantır, birlikte görüntülenmişti.
ARDA TURAN-BERKAY KAVGASI
Futbolcu Arda Turan, aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'daki gece kulübü 'Gizli Kalsın'a gitti. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin de vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda ve Berkay arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırdı. Olay gecesi Turan, Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneyi silahla bastı. Turan'ın Berkay'a "eşine laf attıysam kafama sık" dediği ortaya çıktı.
Kavganın perde arkası ise ertesi gün ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının eşi Özlem Ada Şahin, yaşanan olayları Habertürk yazarı Esin Övet'e açıkladı.
Özlem Ada Şahin şunları söyledi: Esin, bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi. Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı.
Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, Özlem'i göndereyim 'konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı. Berkay'ı kanlar içinde çıkarttılar oradan. Direk hastaneye götürdüler. Saat 16.00'da ameliyata giriyor. Ya sesine bir şey olursa. Berkay sesi ile ekmek parası kazanan birisi. Olacak iş mi? Ben Arda'nın karısını tanıyorum. Selamlaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Karısı hamile evde. Olacak iş mi Esin?
Arda Turan ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.
MÜNİR ÖZKUL'U KAYBETTİK
Uzun yıllardır Demans ve KOAH tedavisi gören usta sanatçı Münir Özkul yaşamını yitirdi. Mahmut Hoca ve Yaşar Usta karakterleriyle gönüllerde taht kuran Özkul 93 yaşındaydı.
DEMET AKALIN İLE OKAN KURT'UN BOŞANMASI
Demet Akalın ve Okan Kurt hakkında çıkan boşanma iddiaları da gerçek çıktı. Akalın ile Kurt 6,5 yıllık evliliklerini 2 dakikada sonlandırdı.
Boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye bir protokol sunuldu. Protokolde çift birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. 4 yaşındaki kızları Hira'nın velayeti ise anne Demet Akalın'a verildi.
Boşanacakları haberi magazin gündemine bomba gibi düşen çift Beykoz Adliyesi'ne gelerek anlaşmalı boşanma davası açtı.
Çift boşandıktan kısa bir süre barıştı. Akalın, "Tekrar evlenir misiniz?" sorusunu ise "Şu an düşünmüyoruz" şeklinde yanıtladı.
Okan Kurt'un işleri dolayısıyla çiftin evine haciz gelmişti.
'ADRIANA LIMA İLE METİN HARA AYRILDI' İDDİASI
Metin Hara - Adriana Lima aşkı sadece Türkiye gündeminde değil dünya basınında da uzun süre konuşuldu. Çiftin evlenmeleri beklenirken ayrılık haberleri çıktı.
Hara, menajeri Özgür Aras araclığıyla ayrılık haberlerini yalanladı ancak Adriana Lima'dan sürpriz bir hamle geldi.
Ünlü model, Hara ile çekilen bütün karelerini Instagram hesabından sildi. Böyle çift hakkındaki ayrılık dedikoduları daha da alevlendi.
SEREN SERENGİL CEZAEVİNE GİRDİ
Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil karara uymadığı gerekçesiyle cezaevine girdi. Serengil 3 gün cezaevinde kaldı.
Gülben Ergen'in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, adliyeye gelerek teslim oldu.
Gülben Ergen'in şikayeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil'in şikayetçi hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması, hakaret etmesini tedbiren yasaklanmıştı.
Bu karardan bir süre sonra bir kez daha şikayetçi olan Gülben Ergen, Serengil'in tedbir kararına rağmen karşılaştığı bir ortamda kendisine omuz attığını öne sürdü.
Ergen'in bu şikayeti savcılık tarafından, gereği yapılmak üzere İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne gönderildi. 11. Aile Mahkemesi, Serengil'in 10. Aile Mahkemesi tarafından hakkında verilen tedbir kararına uymadığını gerekçe göstererek, Serengil hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verdi.
YILMAZ ERDOĞAN BOŞANDI
Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan, 12 yıllık evliliklerini dostça bitirme kararı aldı.
Boşanma haberleriyle sık sık gündeme gelen Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin her defasında çıkan haberleri yalanlamıştı. Bu kez dedikodular doğru çıktı ve çiftin evliliklerine son verdiği ortaya çıktı.
Yılmaz Erdoğan ile eşi Belçim Bilgin 2 yıldır farklı ülkelerde yaşıyordu. Belçim Bilgin oğlu Rodin ile Londra'da, Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'de yaşamını sürdürüyordu.
MUSTAFA SANDAL-EMİNA JAHOVIC BOŞANDI
Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak noktaladı.
Üzgün olduğu gözlenen Emina Jahovic, “Kolay değil bir evliliğin bitmesi. Biz yakın dostuz sonuçta, çocuklarımızdan ötürü hep öyle kalacağız” ifadelerini kullanırken Mustafa Sandal, Biz evliliğimize nokta koyduk ama iki evladımız var. Aramızdaki o sevgi, dostluk ve o sağlam bağ ömür boyu son nefese kadar devam edecek. Hayırlı olsun. Beraber geldik beraber gidiyoruz” dedi.
Boşanan çiftten Emina Sandal'ın adı kısa bir süre sonra Saddettin Saran ile anıldı.
Sosyal medyada paylaşılan bu kare ise aşkı ortaya çıkardı.
Mustafa Sandal'ın da adı daha sonra Ceren Hindistan ve Irmak Ünal ile anıldı.
ALİŞAN EVLENDİ
Alişan ve oyuncu Buse Varol bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Çiftin nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Ünlü akının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak ‘Evet’ demesi salonda gülüşmelere neden oldu.
TARKAN BABA OLDU
Megastar Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun Liya adını verdikleri kızları Almanya'nın Moers kentindeki Bethanien Hastanesi'nde dünyaya geldi. Tarkan, müjdeli haberi, kişisel Instagram hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımıyla duyurdu. Ünlü şarkıcı, paylaşımın altına şu notu yazdı:
"Kızımız 'Liya' dünyaya geldi. Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çok güzel duygular içindeyiz"
BENGÜ EVLENDİ
Yaklaşık bir yıldır birlikte olan şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu bir otelde düzenlenen törenle evlendi.
7 Mayıs’ta aile arasında yaptıkları sade bir törenle nişan yüzüklerini takan çiftin düğününe 600 davetli katıldı.
MERT FIRAT EVLENDİ
Oyuncu Mert Fırat ve sosyetik güzel İdil Fırat, Çeşme Alaçatı'da yapılan törenle dünya evine girdi.
Öte yandan evlilik kararının hızlı alındığına inanan İdil Fırat'ın işadamı babası Önder Fırat, kızına rest çekip "Düğüne katılmayacağım" demişti.
Fırat, nişan törenine de katılmamıştı. Bu arada Sezen Aksu ve bazı dostları, Önder Fırat'ı kararından vazgeçirmek için devreye girmişti.
CEYDA ATEŞ EVLENDİ
Buğra Toplusoy ile oyuncu aşkı Ceyda Ateş, Miami'de nikah masasına oturdu.
Palm Beach Devlet Dairesi'nde evlenen genç çift, köpeklerini de gelinlik ve damatlık giydirerek süsledi. Sadece yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlenen ikili, gelecek yaz İstanbul'da düğün yapacak.
25 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER
Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile barışmasının ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara Tilbe, "Geç oldu, güç olmadı çok şükür Sezen Aksu, mutluluk" notunu düştü.
Sezen Aksu da Yıldız Tilbe'nin paylaştığı bir fotoğrafı "Belki şehre Yıldız gelir..." notuyla paylaştı.
İkilinin geçtiğimiz günlerde barıştığı iddia edilmişti. "Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğü sona erdi" şeklindeki haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbe, konu hakkında “Biz aslında küs değildik, sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi, değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" demişti.
CEM YILMAZ-DEFNE SAMYELİ AŞKI
Yılın sürpriz birlikteliklerinden biri de Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkı... İkili hakkında çıkan aşk dedikoduları gerçek çıktı.
İkili mayıs ayından beri aşk yaşıyor...
DİDEM SOYDAN'IN OLAY DANSI
Sosyal medya paylaşımlarla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan'ın yayınladığı son video yine olay olmuştu.
Bir partide iki erkekle yakın şekilde dans ettiği görüntüleri paylaşan Didem Soydan, bu anları ağır çekim olarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntüler yaklaşık 800 bin kişi tarafından izlenmişti. Soydan'ın videosu kısa sürede sosyal ağlarda yayılıp, binlerce yorum yapılmıştı.
Ünlü manken kendisine gelen eleştirel yorumları ti'ye alıp, Twitter hesabından "O zaman danssss" yorumunda bulunmuştu.
İki erkek arkadaşının arasında dans ettiği videoyla sosyal medyayı sallayan manken Didem Soydan, “Biz ona dans demiyoruz ‘tost’ diyoruz. Yapılan eleştiriler umurumda bile değil” dedi.
BURCU ESMERSOY EVLENDİ
Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz, New York Türk Başkonsolosluğu’nda dünyaevine girdi.
Nikah törenine Türkiye’den Berk Suyabatmaz’ın ailesi, Burcu Esmersoy’un ise kız kardeşi Müge ve yakın arkadaşları katıldı.
Törenden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
HADİSE'NİN ANNESİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Bu yılın en çok konuşulan olaylarından biri de Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunmasıydı. Ünlü şarkıcı annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı öne sürüldü.
Kısa bir süre sonra da iddianın gerçek olduğu anlaşıldı.
Hadise, Gülnihal Açıkgöz, yazdığı intihar mektubun ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
YAŞAR GAGA HAYATINI KAYBETTİ
Ünlü şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga yaşamını yitirdi. Yaşar Gaga, Çapa Tıp Fakültesi'nde çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğum bakımda tedavi görüyordu. 1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkaran Yaşar Gaga, 2017 yılında "Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak ile beraber şarkılar seslendirdi.
DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI MÜSLÜMAN OLDU
Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıkladı.
İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" dedi.
Irish Post gazetesinde yer alan habere göre O'Connor, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurdu.
O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullandı.
DURSUN ALİ SARIOĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki Sarıoğlu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Rize doğumlu olan sanatçı, "Kel Behzat" ile "Tarumar" tiplemeleri ve "Çat çat çat, kel Behzat!" repliğiyle izleyenlerin sevgisini kazanmıştı.
DEMET AKALIN İLE GÜLBEN ERGEN BARIŞTI
Bir dönemin ayrılmaz ikilisi Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçen yıl nedeni tam bilinmeyen bir olaydan dolayı küserek birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.
Gülben Ergen'in boşanma haberlerinden sonra Demet Akalın'a zeytin dalı uzatmasından sonra ikili aylar sonra basın danışmanları Özgür Aras sayesinde bir araya gelerek barıştı.
SITKI SEZGİN HAYATINI KAYBETTİ
Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin; On Küçük Şeytan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sihirli Cüceler, Bağrımdaki Ateş, Hesap Günü ve Adile Teyze isimli filmlerde rol aldı.
17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybetti. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun'a dönen oyuncu Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyordu.
ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENDİ
Oyuncu-sunucu İbrahim Büyükak çocukluk aşkı Nurdan Beşen'le nikah masasına oturdu. Beykoz'da gerçekleşen törene çok sayıda ünlü isim katıldı. İbrahim Büyükak'ın nikah şahitliğini Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç yaptı.
ÖZCAN DENİZ BABA OLDU
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz baba olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Bebeği, parmağını tutarken çekilmiş duygusal bir kare paylaştı.
Deniz, son olarak oğluyla bu fotoğrafı paylaşmıştı.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan mayıs ayında evlenmişti.
NUR YERLİTAŞ'A KANSER TEŞHİSİ
Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos'ta ameliyat masasına yatmıştı.
Tedavi süreci devam eden Nur Yerlitaş, ameliyattan bir ay sonra ilk kez görüntülendi. Zor günler geçiren Nur Yerlitaş'ı dostları bir an olsun yalnız bırakmıyor.
TUBA ÜNSAL İLE MİRGÜN CABAS BOŞANDI
Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftten kötü haber geldi ve evliliklerini sonlandırdılar.
Ünsal yaptuığı açıklamada, "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler" dedi.
Ünlü oyuncu boşanma sornası Yunanistan'ın ünlü adası Mikonos'ta doyasıya eğlendi. Dört erkek arkadaşıyla eğlenen Ünsal, bu anları Instagram'da paylaştı.
ARDA ÖZİRİ ARAMIZDAN AYRILDI
Ruhsar, Dadı, Aşkın Bedeli, Akasya Durağı, Kampüsistan, Kınalı Kar, Asmalı Konak ve son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinden rol alan Arda Öziri yaşamını yitirdi. Oyuncu motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.
HANDE ATAİZİ BOŞANDI
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 6 yıl önce evlendiği eşi Benjamin Harvey'den boşandı.
Oğlunun velayetini isteyen Hande Ataizi dilekçesinde, "Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür" dedi.
ALEYNA TİLKİ İLE EMRAH KARADUMAN ARASINDA YAŞANANLAR
2018 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri de hiç şüphe yok ki genç şarkıcı Aleyna Tilki... Yalnız Çiçek ve Dipsiz Kuyum şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Tilki, zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geldi.
Twitter'dan sevgilisi olduğu iddia edilen Emrah Karaduman'ı etiketleyen Aleyna Tilki, "Bir daha da can yakma. Bir teşekkürü de çok görme" mesajlarını yazarken, Instagram hesabından da ağladığı bir videosunu paylaştı. Bu paylaşımlarının ardından Twitter ve Instagram'da "Aleyna ile Emrah Karaduman ayrıldı" yorumları yapıldı.
Aleyna Tilki, son olarak ağladığı bir videoyu Instagram hikayesinden paylaşarak, "Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım, kalbim neye izin verdiyse onu yaptım. Bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim" dedi.
OZAN DOĞULU BOŞANDI
2007 yılında dünya evine giren Ozan-Ece doğulu çifti boşandı.
Çift boşanma sonrası, "Evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonra yolumuza; Alya, Lila ve Elya’nın anne ve babası olarak yine sevgi ve saygı ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize ve ailemize saygı göstereceğinizi biliyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.
HAKAN SABANCI - MERVE BOLUĞUR YAKINLAŞMASI
Murat Dalkılıç'tan boşanan Merve Boluğur, sosyetenin gözde yakışıklılarından Hakan Sabancı ile Bodrum'da görüntülenmişti.
Bodrum'da yakınlaşan ikili HT Magazin objektiflerine böyle takılmıştı.
Ancak Sabancı ile Boluğur flörtü kısa sürdü.
JUSTIN BIEBER İLE HAILEY BALDWIN EVLENDİ
Şarkıcı Justin Bieber, model sevgilisi Hailey Baldwin'le birliktekahvaltıya gittikleri yerde hayranlarının ısrarlı soruları üzerine evlendiklerini itiraf etti.
Kanadalı şarkıcı ayrıca, Hailey Baldwin'in her zaman kendisine destek olan bir melek olduğunu da vurguladı.
Daha önce iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan çiftten Justin Bieber, resmi olarak evlenip evlenmedikleri yönündeki sorulara dayanamayarak 'Evet' yanıtı verdi.
EMILY RATAJKOWSKI EVLENDİ
Son dönemin en çok modellerinden olan Emily Ratajkowski, oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York’ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.
Nikah törenine hardal rengi bir takım elbise ve siyah bir şapkayla katılan Ratajkowski, sadeliğiyle dikkat çekti.
Çiftin evliliği büyük magazin basınında "büyük sürpriz" olarak yorumlandı.
Rapçi sevgilisi Travis Scott’tan hamile kalan ve bu sürprizi bir süre gizli tutan Kylie Jenner anne oldu.
Kameralardan uzak durduğu için hamileliği tartışma konusu olan hatta kısa süre önce dünyaya gelen Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin bebeklerinin taşıyıcı annesi olduğu iddia edilen Jenner'in doğum haberi Travis Scott’ın tweet'i ile ortaya çıktı.
Çift, kızlarına Stormi adını verdi.
DOLORES O'RIORDAN YAŞAMINI YİTİRDİ
İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı aynı zamanda The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın 46 yaşında Londra'da hayatını kaybetti. O'Riordan, The Cranberries'in dünya çapında başarı ve ün kazanmasında 13 yıl boyunca başroldeydi.
VARTOLU EVLENDİ
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un sevilen karakteri Vartolu Sadettin'e hayat veren Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun ile dünyaevine girdi.
Antalya Adrasan Olimpos’ta düzenlenen düğün festival konseptinde gerçekleşti
İBRAHİM TATLISES'E CANLI YAYINDA BÜYÜK ŞOK!
Türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yıldız, canlı yayında İbrahim Tatlıses'in evlenme teklifini kabul etmedi.
Ünlü türkücünün, "Barışsak da barışmasak da biz bir aileyiz. Onun bana emri olur. Evlilik teklifim hala geçerlidir. Burada da soruyorum; 'Benimle evlenir misin?" teklifine Ayşegül Yıldız, "İbrahim Bey benim için çok kıymetli, çok özel biri. İlişkilerde iki taraf birbirini yıpratıyor. Ben de onu çok seviyorum ama onunla bir daha evlenmemiz mümkün değil" şeklinde cevap verdi.
NURAY HAFİFTAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Bağırsak kanseri tedavisi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CAN BONOMO İLE ÖYKÜ KARAYEL EVLENDİ
Ünlü şarkıcı Can Bonomo, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile dünya evine girdi.
150 kişinin katıldığı törende Can Bonomo'nun nikah şahitleri menajeri Ece Çelebioğlu Yeşilbaş, prodüktörü ve yakın arkadaşı Can Saban, çocukluk arkadaşı Cem Cavez ve arkadaşı Ferhat Zamanpur olurken; Öykü Karayel'in nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Süveybe Arifoğlu ve Milay Ezengin yaptı.
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