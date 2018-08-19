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2018 YKS tercih sonuç tarihi belli mi? ÖSYM YKS tercihlerini ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları üniversite adayları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre binlerce genç gitmek istedikleri üniversite ve bölümü seçerek ÖSYM'ye tercihlerini bildirdi. Şimdi gözler ÖSYM'nin YKS tercihlerini açıklayacağı günde. Peki ÖSYM YKS tercih sonuçları için bir tarih verdi mi?

19.08.2018 - 16:51 | Güncelleme:

YKS tercihleri için geri sayım sürüyor. YKs tercihlerini yapan binlerce üniversite adayı, sonuçların açıklanmasını ve tercih ettikleri hangi programa yerleştiklerini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Adaylar yerleştikleri programlara kayıtlarını 3 - 7 Eylül'de gerçekleştirecek. İşte 2018 YKS'ye ve YKS tercih sonuçlarına dair detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları için ÖSYM henüz resmi bir açıklama yapmadı. YKS tercih sonuçları ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz. Sonuçlar açıklandığında "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek. 

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra, bir okul ve bölüme yerleşen adayların kayıt telaşı da başlamış olacak. ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzuna göre, kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapması gerekecek.

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Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 

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