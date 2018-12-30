Acısıyla tatlısıyla 2018'i tamamlıyoruz. Yeni yıla çok az bir süre kaldı. Peki 2019'da burçları neler bekliyor? 12 burç iş, aşk ve sağlık alanlarında nelere dikkat etmeli? Astrolog Bengü Kadakal Karagül, 2019 yıllık burç yorumlarına Akrep ile devam etti. İşte 2019 Akrep burcu yorumu...
1
1|30
Farkındalığınızın arttığı, yaratıcılığın geliştiği önemli bir senedesiniz. Yakıcı duyguların kontrolüne son verip bireysel hazları artıran, sizi geliştiren yaratıcı faaliyetlere yönelmelisiniz.
2
2|30
Resim, görsel sanatlar, yazı, müzik alanlarında gelişme kaydedebilir, duygulanım ve derin hazlar yaşayabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için gerekli desteği görüyorsunuz. Yıl boyunca bireysel ihtiyaçlarınızla başkalarının ihtiyaçlarını dengelemeyi öğreniyorsunuz.
3
3|30
Bu yıl özverili şefkatli tutumlara ihtiyacınız yüksek. Romantik arzularınız artarken, bir başkasını olduğu haliyle kabulü deneyimleyeceksiniz. Yaratıcı becerilerinizdeki artışla birlikte kendinizi ifade etme arzunuz belirginleşiyor.
4
4|30
Mart ayı itibari ile özgürlük arayışınız artacaktır. Sizi bütünüyle anlayan, yadırgamayan insanlarla olmak isteyebilirsiniz. Yıl boyunca bütünüyle dürüst ve adil yaklaşımlar sergilemek önemli. Sadece kendinize adil seçimler yaparsanız, sene boyunca öfkeli tutumlara, bitmeyen eleştirilere maruz kalırsınız.
5
5|30
Duygularınızı samimi bir biçimde ifade etmek, ilişkilerde açık davranmak başlangıçta zor olsa da işe yararlığını gördükçe memnun olacaksınız. Kendinizi bir yandan savunmasız hissederken diğer yandan yenilenme ihtiyaçlarınızı fark edeceksiniz. Aşk ve romantizm, yaratıcı becerilerden açığa çıkan hazlar yenilenme çabalarınıza eşlik edecek. Sezgilerinizin iyice geliştiğini farkedeceksiniz.
6
6|30
Bu vasıflarınızı geliştirecek pozitif bilgiler, kişisel gelişim eğitimleri önem kazanacak. Kendinizle, ihtiyaçlarınızla ilgili yüzeye çıkan derin farkındalıklar büyümenize, hayattan daha fazla tat almanıza vesile olacak.
7
7|30
Sene boyunca sağlıklı hedef koymak için, seyahat etmeli, başka kültürleri görmeli, araştırıp yeni bilgiler edinmelisiniz. Yaratıcılığınıza katkı sağlayan hedeflerle bu yıl maddi ve manevi kaynaklarınız belirgin biçimde artacaktır.
SAĞLIK: Sindirim hassasiyetleri, bağırsaklarda rahatsızlıklar olası. Cinsel organlar bu burç yönetiminde olduğ için sene boyunca hassasiyetler, dejenaratif rahatsızlıklar görülebilir. Ruh-beden dengesinde sorunlar, depresyon görülebilir. Eklemler, el ve kol başta olmak üzere kemikler, dişler yıl boyunca hassas.
9
9|30
1 Ocak-14 Şubat: Sağlık sorunları gelişebilir. Tansiyona dikkat etmek faydalı olur. Günlük işlerde telaş söz konusu olabilir.
1 Nisan-16 Mayıs: Yanlış bilgilendirilme, iletişim sorunları, sağlık, dönüşüm gerektiren durumlar, ortak gelirler alanlarında hassasiyetler olası. Bu süreçte doğru ve adil olmak, krizleri büyütmemek, savunma ve savaş durumuna geçmeden gözlemde kalmak önemli. Derin duygular, kaygı, stres açığa çıkabilir. Danışmanlık almak gerekebilir.
10
10|30
EĞİTİM/BECERİLER/HEDEFLER: Öğrenme arzunuzda artış var. Bilgide derinleşme, kendinizi geliştirme imkanlarınız artıyor. Eğitim alanında konsantrasyonunuz artıyor. Bu yıl çalışmaya dayalı başarınız artarken araştırma kabiliyetleriniz gelişiyor. İletişim becerilerinizi artıran hedefler koyacaksınız.
11
11|30
Yazı yazma, edebiyatla uğraşma arzunuz artabilir. Seyahat ihtiyacında artış, yabancı dillere ve yurtdışına merak var. Yeni yerler görüp dünya görüşünüzü geliştirebilirsiniz.
12
12|30
19 Ağustos-4 Ekim: Hedefler günü gerçekleriyle çatışabilir. Geleceğe yönelik hedefler, sosyal gruplar, ortak ideali paylaştığınız organizasyonlar ve sosyal çevrede hareket olası. Somut ve sürdürülebilir hedefler koymak önemli.
13
13|30
20 Kasım- Ocak 2020: Kişisel mücadeleler, hırslar başarma azmini tetikleyen olaylar yaşanabilir. Bir süredir ertelediğiniz sorunlarla yüzleşebilirsiniz. Uzmanlık gerektiren konularda danışmanlık almak, kontrol düşkünü ve benmerkezci davranmamak önemlidir. Kararlı tutumlar, yaşam amacına yönelik girişimler gelişebilir.
14
14|30
AŞK/İLİŞKİLER/EVLİLİK: Bu yıl ilişkilere bakış açınız yenileniyor. İnsanlara ulaşma, daha sık vakit geçirme arzunuz artarken, yakın çevrede karşılıklı anlayış sorunları yaşanabilir. Sorunlara doğru yaklaşım sene boyunca önem kazanıyor. Desteklenme arzunuzun destekleme güdüleriyle bütünleşmesi gerekecek. Kuzey Ay Düğümü Yengeç burcunda evlilik, yuva kurma ile ilgili düşüncelerinizi artırıyor.
Güdüsel oalrak güvenli alan arayışınız artacak. Sizi ruhsal olarak bütünleyen insanlara doğru çekiliyorsunuz. Uzaklarda yaşayan arkadaşlarınızla, akrabalarınızla görüşme sıklığınız artabilir. Yabancı eş, evlenip yurtdışına yerleşme imkanları gelişebilir. Mart ayında Uranüs Boğa burcuna ilerleyince verimsiz ilişkileri bırakıp yeni bir içgörü ediniyorsunuz.
16
16|30
15 Şubat-31 Mart: Eş, partner ilişkilerinde hassasiyetler olabilir. Kavgacı tutumlar, olaylar size karşı gelişiyor algısına sebep olabilir. İlişkilerde adaleti sağlamak önem kazanacak. Eskimiş ve değerini yitirmiş olanları sonlandırmak olası.
17
17|30
17 Mayıs-1 Temmuz: Akrabalarla ilişkilerde sorunlar olabilir. Arzularınız sorumluluklarla çatışabilir. Yabancı ülkelerle ilgili işler, seyahatler, üniversiteler, uzmanlık gerektiren işler yolculuklar, hukuki konular, ithalat ihracat alanlarında hareket olası. Merkür retro olduğu için bekleten koşullar olsa da geçmişten gelen işlerde hareket olabilir. Ağustos başında projeler hayata girer.
18
18|30
19 Ağustos-4 Ekim: Hedefler günü gerçekleriyle çatışabilir. Romantik ilişkilerde objektif davranmak zorunda kalabilirsiniz. Geleceğe yönelik hedefler, sosyal gruplar, ortak ideal paylaştığınız organizasyonlar ve sosyal çevrede hareket olası. Somut ve sürdürülebilir hedefler koymak önemli. Gruplar içinde tartışmacı, agresif tavırlar uzun vadede zararlı olur.
19
19|30
5 Ekim-19 Kasım: İlişkilerde çatışmalar olası. Geçmişten gelen iletişim sorunları gün yüzüne çıkabilir. Karmik olaylar, bilinçaltı tetiklenmeler bu tarihlerde yaşanabilir. Sırlar, strese sebep olan olaylar açığa çıkarabilir. Ruh ve beden sağlığını dengelemelisiniz.
20
20|30
KARİYER /İŞ /PARA: Bu yıl Jüpiter değerler evininizden geçerek size bolluk bilinci yaşatıyor. Kaynaklarınızda artış gözüküyor. Geçen yıldan gelen projelerde büyüme, gelişme ve kazanç artışı yaşayabilirsiniz.
21
21|30
Hayatın mana tarafında yöneliminiz daha fazla ise derin arzuların duaların sonuç verdiği bir dönemdesiniz. Yetenekleriniz ve üretiminiz, inançlarınızdan kaynaklanan becerileriniz göz dolduracaktır. İş arayışındaysanız sonuç alabilirsiniz. Kariyer ve statü konularında gelişmeler yaşanırken beklenen terfiler gerçekleşebilir.
2 Temmuz-18 Ağustos: Kariyer, sosyal durum, statü, saygınlık, bilinirlik konularında gelişmeler olası. Uzmanlaştığınız alanda kendinizi gösterebilirsiniz. Pozisyonu korumak için mücadele, yeni imkanlar gelişebilir. Saplantılı tutumlar, statü bağımlılığı sorun oluştururken, otorite ile çatışma yaşanabilir. Maddi konularda beklenti karşılanabilir.
23
23|30
RETRO GEZEGENLER ve ETKİLERİ
MERKÜR
5 Mart-28 Mart Balık burcunda retro. Yaratıcı yetenekler keyif ve zevk veren unsurlar eğlence, spor, çocuklar ve aşk konularında duraklama, geçmişten gelen konularda hassasiyetler olabilir. Yaratıcı beceriler yazı, resim kabiliyetleri artabilir.
24
24|30
7 Temmuz-1 Ağustos Aslan burcunda retro. Kariyer, sosyal statü, şöhret, otorite, ebeveynler konularında hassasiyetler olabilir. Geçmişin yükü toplumsal bilinirliği etkileyebilir. Kariyerinizin yaşam amacınıza uyumunu sorgulayabilirsiniz.
25
25|30
31 Ekim-20 Kasım Akrep burcunda. Derin düşünme, içe bakış, ilişkileri gözden geçirme imkanı sağlayacaktır. Akışa müdahale etmeden sukuneti korumak önemli. Yaşam amacınızın farkına varacağınız içgörüyü edinebilirsiniz.
26
26|30
JÜPİTER
10 Nisan-11 Ağustos Yay burcunda retro. Maddi-manevi kaynaklarınızı koruma arzunuz artabilir. Borç alacak ilişkisine dikkat etmek faydalı olur. Güvenlik arzunuz artabilir.
27
27|30
SATÜRN
30 Nisan-18 Eylül Oğlak burcunda retro. Akrabalar, kardeşlerle ilgili yüzleşmeler olabilir. Kendinizi hedeften sapmış ve engellenmiş hissedebilirsiniz. Bilgiyi özümseme, soyut düşünceleri somutlaştırma imkanlarınız olacaktır.
28
28|30
URANÜS
12 Ağustos-1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Eş partner, ortaklık ilişkilerinde gözden geçirmeler olası. Kendi arzularınızı anlama ve birliktelikleri sorgulama dönemindesiniz.
21 Haziran-27 Kasım Balık burcunda retro. Romantik konularda tutkulu tutumlarınızdan vazgeçebilirsiniz. İdealize ettiğiniz insanların gerçek yüzleri ile karşılaşabilirsiniz. Çocuklar konusunda özveri gereken durumlar olabilir. Yazı, resim, muzik yetenekleriniz açığa çıkabilir.
30
30|30
PLÜTON
24 Nisan-3 Ekim Oğlak burcunda retro. Aşina olmadığınız konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Hedefleri dönüştürme ihtiyacınız olabilir. Derinleşen farkındalığı günün gerçeklerine uyumlama ihtiyacınız olabilir.
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