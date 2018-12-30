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Duygularınızı samimi bir biçimde ifade etmek, ilişkilerde açık davranmak başlangıçta zor olsa da işe yararlığını gördükçe memnun olacaksınız. Kendinizi bir yandan savunmasız hissederken diğer yandan yenilenme ihtiyaçlarınızı fark edeceksiniz. Aşk ve romantizm, yaratıcı becerilerden açığa çıkan hazlar yenilenme çabalarınıza eşlik edecek. Sezgilerinizin iyice geliştiğini farkedeceksiniz.