Asgari ücret zammı ile ilgii gelişmeler hala devam ediyor. Beklenen enflasyon rakamları ile asgari ücret maaşının kaç TL olacağı netleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı yapıldı. Milyonlarca çalışan vatandaşlarımız Asgari Ücret Komisyonu 2. toplantısını merakla bekliyor. Bu toplantı 13 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. 2019 yılında asgari ücrete gelecek olan zam asgari ücretin 2 bin liranın olması ihtimali yüksek görünüyor. Peki, 2019 asgeri ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmakla birlikte 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin bilgileri ve düşünceleri ayrı ayrı toplanacak. Komisyon son toplantısı yine Bakanlıkta yapılacak.

Bakanlığın belirlemiş olduğu en az 10 üye ile oy çokluğuyla karar veriliyor. Oyların sonuçları ile belirleniyor.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Asgari ücret ile kazanmış olduğunuz maaş AGİ dahilinde verilen net maaştır. Aile ve geçim durumuna göre AGİ ödemesi yapılmaktadır. Evli olup olmamanız yada çocuk sayınız AGİ'den gelecek olan para miktarını etkilemektedir. Bu nedenle aylık gelecek olan maaş değişebilir.

- Bekar, çocuksuz : 1603

- Evli, eşi çalışmayan : 1633,5

- Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu : 1656,4

- Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu : 1679,2

- Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 1709,6

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER BULUNUR?

Asgari ücret komisyonu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü veya Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Devlet İstatistik Ensitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ndan konu ile ilgili seçecekleri beş kişi, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşlarından değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.

ASGARİ ÜCRET 2018'DE NE KADAR OLDU?

2018 asgari ücret oranı Aralık ayının son haftasında belli olmuştu. Yeni yıl dahilinde asgari ücret yüzde 14.2 artış ile net maaş olarak 1.603 TL brüt olarak 2.029 TL oldu. Asgari ücretin bir günlük olarak belirlenmesi gerekmektedir.

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