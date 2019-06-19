Geçtiğimiz aylarda başlatılan 8 bin bekçi alımı 81 ilde gerçekleşecek. Sağlık kontrollerini tamamlayarak ön başvuruda bulunan adaylar bir sonraki sürece dahil oldu. Bekçi olma hayali kuranlar, bir taraftan bekçilik alımı yazılı sınav takvimini sorgularken bir taraftan da örnek soruları merak ediyor. Peki, 8 bin bekçi alımında sınav tarihi belli oldu mu?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

8 bin bekçi alımında yazılı sınav tarihi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Fakat bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem gerçekleştirilecek olan sınavın haziran sonu ya da temmuz ayı başında yapılması bekleniyor.

BEKÇİLİK ALIMI PARKUR BİLGİLERİ

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-)Lastik içerisinden geçme,

3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

Bu aşamaları;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.

2018 Bekçilik yazılı sınavında çıkmış sorular

2018 BEKÇİLİK SINAV SORULARI