Bir tarafta 2019 Copa America'da son 2 turnuvanın şampiyonu Şili'yi 3-0'lık bir skorla deviren Peru, diğer tarafta Messili Arjantin'i 2-0'lık bir skorla mağlup eden Brezilya var. Şili ve Brezilya finali beklenirken Peru bu planların hepsini alt üst etti. İşte Final'e giden yolda 2 takımında oynadıkları maçlar ve 2019 Copa America finalinin ne zaman, hangi kanalda ve stadyumda oynanacağı haberimizde...

ÇEYREK FİNAL'DE NELER OLDU?

Brezilya

Brezilya vs Paraguay eşleşmesi normal süresi 0-0 tamamlandı. Uzatmalarda 2 takımda skor üretemedi. Penaltı atışları sonucu Brezilya 4-3 galip ayrıldı.

Peru

Peru çeyrek finanlde, Ülkemiz'den tanıdığımız Muslera'nın takımı olan Uruguayla eşleşti. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatmalarında kazanan çıkmadı. Penaltı atışlarında 5-4 galip ayrılan takım Peru oldu.

YARI FİNAL'DE NELER YAŞANDI?

Brezilya'nın rakibi bu sefer Dünya yıldızlarıyla dolu bir kadroya sahip olan Arjantin oldu. Messi bu kupayı çok istiyordu. 32 yaşında ki süper starın planladığı gibi olmadı. Sambacılar 2-0'lık net bir skorla adını finale yazdırmayı başardı.

Peru

Yarı finalde son şampiyon Şili'yi konuk eden Peru, 3-0'lık şok galibiyete imza attı. Alexis Sanchezli , Medelli Şili başarılı bir oyun sergileyemedi ve Peru'ya boyun eğdi ve Final'e adını yazdırmayı başardı. Uzun yıllar sonra ilk kez final heyecanı yaşayacak olan Peru'da keyifler yerinde.

2019 COPA AMERİCA'DA FİNAL HEYECANI

Brezilya vs Peru

BREZİLYA PERU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2019 Copa America'nın final maçı kapsamında oynanacak olan Brezilya Peru maçı, 7 Temmuz Pazar günü saat 23.00'da gerçekleşecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.