Bursa Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde 34 ülkeden ve Türkiye'den 250'nin üzerinde sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlenen "Dünya Otomotiv Buluşmaları" gerçekleşti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisinin 2018'de 31.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Bu yılın 10 aylık sonuçlarına göre 2019 yılında da 30 milyar doların üzerinde bir ihracata ulaşacağımız görülüyor" dedi.

Otomotiv endüstrisinin 13 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olduğunu vurgulayan Çelik, sektörün Türkiye ihracatının yüzde 19'unu tek başına gerçekleştirerek önemli bir rekora imza attığını söyledi.

Bu yıl da 14'üncü kez şampiyonluğa çok yakın olduklarını dile getiren Çelik, "Ülkemiz Avrupa'nın ikinci büyük ticari araç üreticisi olmasının yanı sıra dünyanın 15'inci, Avrupa'nın da 5'inci büyük motorlu araç üreticisi konumunda. Endüstri olarak 2018 yılında 31.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2017 yılındaki ihracatımız 28.5 milyar dolardı. Bu yılın 10 aylık sonuçlarına göre 2019 yılında da 30 milyar doların üzerinde bir ihracata ulaşacağımız görülüyor. Bugün endüstrinin üretim kapasitesi 2 milyon adede ulaşmış durumda, üretimimiz de 1.55 milyon adet, ihracatımız ise 1.3 milyon adet. Ürettiğimiz aracın neredeyse yüzde 80'ini ihraç eder konumdayız" dedi.

Otomotiv endüstrisinin son 13 yılda 36 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini kaydeden Çelik, "Otomotiv endüstrisinde her gün daha da artan rekabet, sektördeki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi zorunlu kılmakta. Bu nedenle otomotiv endüstrimizin ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması, rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracat pazarlarının korunması ve artırılması büyük önem taşımaktadır. Sektörde yaratıcılık, yenilikçilik ve özgürlük içeren yeni projelerin teşvik edilmesi ihracatımızın yüksek katma değerli ve sistemli bir şekilde büyütülmesi çok büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

'OTONOM ARAÇLAR 2030'DA 1.6 TRİLYON DOLAR DEĞER YARATACAK'

Uluslararası bir araştırma şirketinin otomotiv sektörünün geleceğine yönelik yaptığı araştırma sonuçlarını da paylaşan Çelik, "Otonom araçlar 2030 yılında 1.6 trilyon dolar değer yaratacak ve bu değerin en önemli unsuru insan hatalarından kaynaklanan milyonlarca kazanın önlenmesiyle sağlanacaktır. Bu araştırmaya göre bugün araç almayı düşünenlerin yüzde 20'den fazlası elektrikli araç tercih edecek. Bu oran genç ve şehirli kitlelerde çok daha fazla. 2025-2030 yıllarında elektrikli araç üretim maliyetlerinin giderek düşerek elektrikli araçlar ile konvansiyonel araçlar arasındaki fiyat farkının hızla azalacağı öngörülüyor" dedi.