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2019'da portföy yatırımları düştü

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 2019'da Türkiye'deki portföy yatırımları bir önceki yıla oranla yüzde 2.9 düşerek 135.9 milyar dolara geriledi

Piyasalar
DHA

Türkiye'de portföy yatırımları, 2019 yılında, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2.9 azalışla 135.9 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 10.5 artışla 32.6 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stoku yüzde 16.6 azalışla 15.4 milyar dolara geriledi. Yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra, Hazine´nin tahvil stoku ise yüzde 2.0 artışla 49.2 milyar dolara çıktı.

DÖVİZ MEVDUATINDA ARTIŞ

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.7 azalarak 297.5 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8.6 artarak 34.8 milyar dolara çıkarken, TL mevduatı yüzde 2.9 azalarak 13.6 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde bankaların toplam kredi stoku yüzde 15.4 azalarak 68.5 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 7.7 azalarak 97.7 milyar dolara geriledi.

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