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Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sayfası üzerinden Dini Takvimi'ni yayınladı. Bu yıl kandil ve bayram tarihlerini merak eden vatandaşlar Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Mevlid Kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili ve diğer dini günleri kolaylıkla öğrenebilecek.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2019
7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.
8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.
2 Nisan 2019 Salı günü Miraç Kandili.
19 Nisan 2018 Cuma günü Berat Kandili.
8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.
RAMAZAN AYI 2019 NE ZAMAN?
Ramazan'ın 1. günü ise 5 Mayıs 2019 pazar günü başlayacak. 4 Haziran, Salı 2019 günü ise son gündür.
2019 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
2019 Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Pazar günü. (Kadir gecesi Ramazan ayının son gününden birinde yer almaktadır. Tahmini gündür.)
3 Haziran 2019 Perşembe günü (Ramazan) arefe günüdür.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı tatilinde tatil planı yapacak olan kişilerin merakla beklediği tarih netleşti.
Arefe Günü: 3 Haziran Pazartesi
1. Günü 4 Haziran 2019 Salı
2. Günü 5 Haziran 2019 Çarşamba
3. Günü 6 Haziran 2019 Perşembe
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı tatilinde tatil planı yapacak olan kişilerin merakla beklediği tarih şöyle;
Arefe Günü: 10 Ağustos 2019 Cumartesi
1. Günü 11 Ağustos 2019 Pazar
2. Günü 12 Ağustos 2019 Pazartesi
3. Günü 13 Ağustos 2019 Salı
4. Günü 14 Ağustos 2019 Çarşamba
2019 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?
31 Ağustos 2019 Salı günü Hicri yılbaşıdır.
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