2019 yılı itibariyle Vergi takvimi belli oldu ve vatandaşlar yılın ilk vergisi olan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödemesini yaptı. Emlak Vergisi'nin ödeme tarihine yönelik vatandaşlar elektronik ortamdan sorgulama işlemi yapıyor. Peki, Emlak Vergisi tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...
2019 EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2019 yılı vergi takvimine göre emlak vergisi ödemeleri 1 Mart 2019 Cuma günü itibari ile başlayacak. İlk taksit ödemeleri 3 ay sürecek. Böylece ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2019 Cuma günü sona erecek.
2019’un ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım 2019 Cuma günü başlayacak. 1 ay boyunca ödenebilen ikinci taksitler 30 Kasım’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile Aralık ayına sarkabilecek.
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2019 VERGİ TAKVİMİ
1 Mart 2019: 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. taksit ödemesinin başlangıcı (1 Mart 31 Mayıs tarihleri arasında)
2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisi’nin 1. taksit ödemesinin başlangıcı (1 Mart 31 Mayıs tarihleri arasında)
24 Nisan 2019: Ocak-Şubat-Mart 2019 dönemine ait Katma Değer Vergisi’nin beyanı
25 Nisan 2019: 2018 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin verilmesi
Elektrik üretimi lisans harçları yıllık harç bildirimi verilmesi
30 Nisan 2019: 2018 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi’nin ödemesi
1 Nisan-31 Mayıs: 2018 yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi 1. taksit ödemesi
1 Mayıs 2019: 2018 yılına ait Kurumlar Vergisi mükelleflerinin vergi levhasının internet üzerinden alınmaya başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
31 Mayıs 2019: 2019 yılı Emlak Vergisi 1. taksit ödemesi
2019 yılı Çevre Temizlik Vergisi’nin 1. taksit ödemesi : Veraset ve İntikal Vergisi 1. taksit ödemesi
1 Temmuz 2019: Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin Gelir Vergisi 2. taksit ödemesi
31 Aralık 2019: 2018 yılı Gelir Vergisi beyannamelerinde, toplam gelir içindeki zirai kazançları yüzde 75 ve daha yüksek oranda olanlar için 2. taksit ödemesi.
2020 yılında kullanılacak olan yasal defterlere ilişkin açılış tasdiki.
2018 yılı Gelir Vergisi beyannamelerinde, toplam gelir içindeki zirai kazançları yüzde 75 ve daha yüksek oranda olanlar için 1. taksit ödemesi.
2019 yılı Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi.
2019 yılı Çevre Temizlik Vergisi’nin 2. taksit ödemesi
Veraset ve İntikal Vergisi 2. taksit ödemesi.
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