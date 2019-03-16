Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Jandarma uzman erbaş alımı sınavına girecek adaylar ön başvuru yaptıktan sonra yazılı sınava ve sınavı geçtikleri takdirde sözlü sınava girmeye hak kazanacaklar. Peki, 2019 Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş başvuru tarihi! JGK Başvuru şartları neler? İşte, başvuru kılavuzu...
SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?
Ön başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları‟‟ kısmından 19 Mart – 04 Nisan 2019 (saat 17.00‟ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak.
Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır.
JGK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU
SEÇME SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçme sınavları tarihleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi kesinlikle değiştirilmeyecek, adaylar kendileri için belirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.)
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaĢından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) – 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2‟deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken Askerliğe elverişli değildir raporu alarak terhis edilmemiş olmak,
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle , terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,
g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] – 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)
ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuĢ ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.
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