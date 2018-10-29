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2019 LGS, bilginin yanında mantık ve yorumlama kabiliyetini ölçecek

Rehberlik ve Öğrenci Danışmanı Hatice Kırkyol, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı örnek LGS sorularını değerlendirerek 2019 LGS için öğrencilere uyarılarda bulundu

29.10.2018 - 16:16 | Güncelleme: İHA

Rehberlik ve Öğrenci Danışmanı Hatice Kırkyol, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı örnek LGS sorularını değerlendirerek 2019 LGS için öğrencilere uyarılarda bulundu.

İHA'nın haberien göre; Hatice Kırkyol, yaptığı açıklamada MEB’in yayımladığı soruları titizlikle incelediklerini ve bu konuda kendilerine danışan öğrencilere, eğitimcilere ve velilere LGS 2019 soru tipleri ve özellikleriyle ilgili yardımcı olduklarını söyledi. 2019 LGS’de bilhassa ezbere dayalı sorular yerine artık öğrencinin muhakeme, müzakere, akıl yürütme, mantık ve yorumlama gücünü ölçücü soruların getirildiğini belirten Rehber Öğretmen Hatice Kırkyol, MEB’in yayımladığı örnek soruların TEOG sorularından ziyade 2018 LGS sorularıyla benzerlik gösterdiğinin altını çizdi.

"ÖĞRENCİLERİN 8. SINIF MÜFREDATINA HAKİM OLMASI GEREKİR"

Hatice Kırkyol açıklamalarına şöyle devam etti: “Sınav 90 sorudan oluşuyor. Bunların 50’si sözel (20 Türkçe, 10 İnkılâp Tarihi, 10 İngilizce, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40’ı sayısal (20 Matematik, 20 Fen Bilgisi). Örnek soruları incelediğimizde Türkçe soruları geçen seneki gibi yorum ve mantık geliştirmeye yönelik. Bilhassa cümle eşleştirme, paragraf bütünlüğü için doğru cümle sıralama, anlama ve yorumlama soruları, matematik testinde bilginin yanında yorum gerektiren zor sorular dikkat çekiyor. Sanırım bu senede belirleyici matematik testi olacak. Fen Bilgisi başta olmak üzere soruların genelinde grafik yorumlama soruları da var. Grafiklerden çıkarım yapma kabiliyetini ölçen sorular.

MEB’in yayımladığı örnek soruların 8. sınıf ilk konulardan olduğunu görüyoruz; ama sınavın geneli de böyle olacak diye bir şey yok. Öğrencilerin 8. sınıf müfredatına hâkim olması gerekir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın söz konusu olduğunu biliyoruz. O halde öğrencilerimiz soruların test ettiği mantık, yorum, çıkarım yapabilmek için önce okullarda gördükleri derslerin bilgilerini çok iyi özümsemeleri gerekir. Öğrenciler daha şimdiden hem MEB’in yayımladığı örnek soruları hem de Haziran’da yapılan 2018 LGS sorularını şimdiden çözüp incelesinler ve o sorulara göre programlarını yapsınlar. MEB LGS’nin 1 Haziran 2019 Cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılacağını açıkladı.

Sınavla ilgili ve sınava hazırlık sürecinde tüm öğrencilerimize gönüllü danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu vesileyle tüm öğrencilere başarılar diler, Cumhuriyet Bayramımızın 95. yıl dönümünü kutlarım.”

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