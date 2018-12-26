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MEB Bakanı TEOG yerine gelen veli tercihine bağlı serbest kayıt sistemi hakkında bilgi verdi. Bu bilgilere göre 8. sınıftan mezun olan adaylar isterlerse nitelikli okullara geçiş yapmak için LGS yani Liselere Geçiş Sınavına girecekler. İstemezlerse de Tercih Ekranından evinin yakınlarında ki beş okulu tercih edebilecekler. Nitelikli okullar diye belirtilen liselerin isimleri yakın zamanda açıklanacak. Peki, 2019 LGS ne zaman?
2019 LGS SINAVI NE ZAMAN?
MEB Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara göre TEOG yerine yeni gelen sistem LGS yani Liselere Geçiş Sınavı 2018 Haziran ayının ilk hafta sonu yapılacak. Yani sınav Haziranın 2’si yani cumartesi veya 3’ü yani pazar günü yapılacak.
Liseye Geçiş Sınavı yani LGS sınavı, 60 sayısal ve 60 sözel olmak üzere toplam 120 sorudan oluşan merkezi sınavdır. Testleri ve içeriklerini detaylı inceleyecek olursak:
Sözel Test: 20 Türkçe, 10 İnkılap, 10 Din Kültürü ve 10 İngilizce olmak üzere toplam 60 sorunun bulunduğu sözel testte adayların cevaplaması için toplam 75 dakika süre verilecek. Cumartesi yapılacak olan sözel test saat 09:30’da başlatıp saat 10:45’te sona erecek
Sayısal Test: 30 matematik ve 30 fen bilimleri olmak üzere toplam 60 sorunun bulunduğu sayısal testte adayların cevaplaması için 60 dakika süre verilecek. Sözel test ile aynı gün yani cumartesi günü yapılan sayısal test saat 11:30’da başlayıp 12:30’da sona erecek.
Sonuç olarak adaylar cumartesi sabahı saat 09:30’da sözel teste girecekler. Sözel test 10:45’te sona erecek. 45 dakikalık moladan sonra 11:30’da sayısal test başlayacak ve 12:30’da sona erecek.
TÜRKÇE:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Parçada Anlam
Ses Bilgisi
Yazım (imla) Kuralları
Noktalama İşaretleri
Fiilimsi(Eylemsi)
Cümlenin Ögeleri
Cümle Vurgusu
Fiillerde Çatı
Cümle Çeşitleri
Anlatım Bozuklukları
Söz Sanatları
Yazı (Metin) Türleri
MATEMATİK:
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Olasılık
Üçgenler
Dönüşüm Geometrisi
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Eşlik ve Benzerlik
Doğrusal Denklemler
Denklem Sistemleri
Eşitsizlikler
Geometrik Cisimler
FEN BİLGİSİ:
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Basit Makineler
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Madde ve Değişim
Işık ve Ses
Maddenin Halleri ve Isı
Canlılar ve Enerji İlişkileri
Yaşamımızdaki Elektrik
Doğal Süreçler
İNKILAP TARİHİ:
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
Ya İstiklal, Ya Ölüm
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
Atatürkçülük
Atatürk Dönemi Dış Politika
Atatürk’ten Sonra Türkiye
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Kader ve Evrendeki Yasalar
İnsan İradesi ve Kader
İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
Allah’a Güvenmek
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Zekat
Hac ve Kurban ibadeti
Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar
Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar
İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
İNGİLİZCE:
Friendship
Teen Life
Cooking
Communıcation
The Internet
Adventures
Tourısm
Chores
Science
Natural Forces
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