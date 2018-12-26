MEB Bakanı TEOG yerine gelen veli tercihine bağlı serbest kayıt sistemi hakkında bilgi verdi. Bu bilgilere göre 8. sınıftan mezun olan adaylar isterlerse nitelikli okullara geçiş yapmak için LGS yani Liselere Geçiş Sınavına girecekler. İstemezlerse de Tercih Ekranından evinin yakınlarında ki beş okulu tercih edebilecekler. Nitelikli okullar diye belirtilen liselerin isimleri yakın zamanda açıklanacak. Peki, 2019 LGS ne zaman?

2019 LGS SINAVI NE ZAMAN?

MEB Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara göre TEOG yerine yeni gelen sistem LGS yani Liselere Geçiş Sınavı 2018 Haziran ayının ilk hafta sonu yapılacak. Yani sınav Haziranın 2’si yani cumartesi veya 3’ü yani pazar günü yapılacak.

LGS NEDİR?

Liseye Geçiş Sınavı yani LGS sınavı, 60 sayısal ve 60 sözel olmak üzere toplam 120 sorudan oluşan merkezi sınavdır. Testleri ve içeriklerini detaylı inceleyecek olursak:

Sözel Test: 20 Türkçe, 10 İnkılap, 10 Din Kültürü ve 10 İngilizce olmak üzere toplam 60 sorunun bulunduğu sözel testte adayların cevaplaması için toplam 75 dakika süre verilecek. Cumartesi yapılacak olan sözel test saat 09:30’da başlatıp saat 10:45’te sona erecek

Sayısal Test: 30 matematik ve 30 fen bilimleri olmak üzere toplam 60 sorunun bulunduğu sayısal testte adayların cevaplaması için 60 dakika süre verilecek. Sözel test ile aynı gün yani cumartesi günü yapılan sayısal test saat 11:30’da başlayıp 12:30’da sona erecek.

Sonuç olarak adaylar cumartesi sabahı saat 09:30’da sözel teste girecekler. Sözel test 10:45’te sona erecek. 45 dakikalık moladan sonra 11:30’da sayısal test başlayacak ve 12:30’da sona erecek.

2019 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

TÜRKÇE:

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Parçada Anlam

Ses Bilgisi

Yazım (imla) Kuralları

Noktalama İşaretleri

Fiilimsi(Eylemsi)

Cümlenin Ögeleri

Cümle Vurgusu

Fiillerde Çatı

Cümle Çeşitleri

Anlatım Bozuklukları

Söz Sanatları

Yazı (Metin) Türleri

MATEMATİK:

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Olasılık

Üçgenler

Dönüşüm Geometrisi

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Eşlik ve Benzerlik

Doğrusal Denklemler

Denklem Sistemleri

Eşitsizlikler

Geometrik Cisimler

FEN BİLGİSİ:

İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Basit Makineler

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Madde ve Değişim

Işık ve Ses

Maddenin Halleri ve Isı

Canlılar ve Enerji İlişkileri

Yaşamımızdaki Elektrik

Doğal Süreçler

İNKILAP TARİHİ:

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

Ya İstiklal, Ya Ölüm

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

Atatürkçülük

Atatürk Dönemi Dış Politika

Atatürk’ten Sonra Türkiye

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

Kader ve Evrendeki Yasalar

İnsan İradesi ve Kader

İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu

İnsanın Çabası: Emek ve Rızık

Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür

Allah’a Güvenmek

İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Zekat

Hac ve Kurban ibadeti

Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar

Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar

İNGİLİZCE:

Friendship

Teen Life

Cooking

Communıcation

The Internet

Adventures

Tourısm

Chores

Science

Natural Forces

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