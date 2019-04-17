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2019 Resmi tatil günleri! Bu yıl hangi tarihlerde tatil olacak?

Vatandaşlar şimdiden tatil planlarını yapmaya başladı. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar, aynı zamanda bayram tatilinin kaç gün olacağını da araştırıyor. İşte, 2019 resmi tatil günleri...

Giriş: 17.04.2019 - 10:47 | Güncelleme:

2019'daki resmi tatil günleri geçtiğimiz zamanlarda belli oldu. Bu yıl hangi günler tatil yapacağız? İlk tatili 1 Ocak 2019 Salı günü yılbaşı tatili ile yaptık. Bir sonraki resmi tatil 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı günü yapacağız. İşte resmi tatiller...

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

SALI

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

SALI

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​1 GÜN​01 MAYIS​ÇARŞAMBA​

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

03 HAZİRAN

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

04 HAZİRAN

SALI

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

05 HAZİRAN

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

06 HAZİRAN

PERŞEMBE

​DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

​1 GÜN15 TEMMUZ​PAZARTESİ​

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

10 AĞUSTOS

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

11 AĞUSTOS

PAZAR

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

12 AĞUSTOS

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

13 AĞUSTOS

SALI

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

14 AĞUSTOS

ÇARŞAMBA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

CUMA

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

PAZARTESİ

SALI

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