2019'daki resmi tatil günleri geçtiğimiz zamanlarda belli oldu. Bu yıl hangi günler tatil yapacağız? İlk tatili 1 Ocak 2019 Salı günü yılbaşı tatili ile yaptık. Bir sonraki resmi tatil 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı günü yapacağız. İşte resmi tatiller...

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ