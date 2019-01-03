2019 resmi tatil günleri nelerdir? Bu yıl kaç gün tatil yapacağız? Sorusu merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşı bu yıl yapacağımız resmi tatil izinleri için araştırma yapıyor.
2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yapılan açıklamaya göre 2019 yılında resmi tatil günleri
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
3 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
4 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
5 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
6 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
10 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi
11 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün
12 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün
13 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün
14 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Arifeler öğleden sonra tatil olduğunu hatırlatalım.
KAÇ GÜN İZİN YAPACAĞIZ?
Bu yıl toplamda 20 gün izin yapma hakkında sahip olunacak fakat bazı özel günler hafta sonu ile birleştirildiğinde bu rakam artış gösterebilir. Bunun sebebi ise, Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ