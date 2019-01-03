2019 resmi tatil günleri nelerdir? Bu yıl kaç gün tatil yapacağız? Sorusu merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşı bu yıl yapacağımız resmi tatil izinleri için araştırma yapıyor.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yapılan açıklamaya göre 2019 yılında resmi tatil günleri

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

3 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

4 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

5 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

6 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

10 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

12 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

13 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

14 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Arifeler öğleden sonra tatil olduğunu hatırlatalım.

KAÇ GÜN İZİN YAPACAĞIZ?

Bu yıl toplamda 20 gün izin yapma hakkında sahip olunacak fakat bazı özel günler hafta sonu ile birleştirildiğinde bu rakam artış gösterebilir. Bunun sebebi ise, Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor

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