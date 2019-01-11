Ekranların büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor, bu sene Türkiye-Yunanistan arasında olacak. İzleyiciler, Survivor 2019 ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya başladı. Buna karşılık Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Peki, 2019 Survivor ne zaman başlayacak? Kimler oynayacak?

SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Survivor'ın başlayacağı tarihi açıkladı. Bu sene 13. sezonuyla ekranlara gelecek olan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan, 2 Şubat Cumartesi günü ekranlarda olacak. Survivor'da yarışacak isimler ise halk oylaması ile belli olacak.

MASTERCHEF HAKAN SÜRPRİZİ

Acun Ilıcalı, yarışma programlarında reytinginin yüksek olduğunu düşündüğü bir iki yarışmacıyı Survivor yarışmasının kadrosuna kattığını hatırlıyoruz. Bunun üzerine, Masterchef Türkiye programında öne çıkan yarışmacı Hakan Kanık, Survivor 2019 kadrosunda olmayı başardı.

SURVİVOR 2019 YARIŞMACILARI KİMLER?

Seda Ocak

Büşra Yalçın

Müzeyyen Seren Bayülken

Atakan Işıktutan

Emin Günenç

Erdem Ekşioğlu

Emre Durak

Kader Karakaya

Buse Akar

Asil Cengiz

Kaan Kazgan

Özgür Özdemir

Azim Kaan Güvenilir

Okay Köksal

Hikmet Tuğsuz

Ecem Onaran

Halim Baydur

Sami Levi

Hakan Kanık

Melisa Emirbayer

Yusuf Karakaya

Serpil Uzunçavdar

Sinem Kılıç

Burak Yurdugör

Sıla Rümeysa Ölçek

Simge Olçun

Begüm Güven

Bora Edin

Sude Burcu

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