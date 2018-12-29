Acısıyla tatlısıyla 2018'i tamamlıyoruz. Yeni yıla çok az bir süre kaldı. Peki 2019'da burçları neler bekliyor? 12 burç iş, aşk ve sağlık alanlarında nelere dikkat etmeli? Astrolog Bengü Kadakal Karagül, 2019 yıllık burç yorumlarına Terazi ile devam etti. İşte 2019 Terazi burcu yorumu...
1
1|26
Bir süredir yaşadığınız çevre ile ilgili zorluklarınız olmuş olabilir. Bu yıl zorlukların üstesinden gelme ve düzenleme yapmak için fırsatlarınız var. Jüpiter'in etkisiyle taşınma, yenilenme ve bunun sonucunda gelen canlılık hissi size iyi gelecektir. Yaşadığınız alanı, işinizi doğanıza uygun hale getirmek veriminizi artırır. Dikkatiniz huzur veren konulara odaklanırken, bu ihtiyaç sene boyunca yoğun olacak.
2
2|26
Dışardaki hayatla ve ilişkilerle ilgili süren kaosa karşı içsel gücü toparlama arzunuz artıyor. Yeni konular öğrenmek uzmanlaşmak ve olayları daha derinden incelemek isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlere, kısa eğitimlere, yeni uzmanlıklara başlayabilirsiniz. Başkalarını becerilerinizle etkileme ve yaşamınızın kontrolünü bütünüyle ele almak için fırsatlarınız olacaktır. Yaşlı akrabalarınızla ilgili sağlık sorunları oluşabilir.
3
3|26
Bir süredir üretmek adına odağınızı kaybetmiş ve verimsizleşmiştiniz. Bu yıl kariyer alanından geçen Kuzey Ay Düğümü sosyal hayatta aktif olmanın önemini vurgularken, statü arzunuz artabilir. Yeni iş arayışınız gelişebilir, eğitim, dış ticaret, gayrimenkul işlerine girebilirsiniz.
4
4|26
Mart ayı itibari ile potansiyelini açığa çıkarmak adına girişimleriniz artacaktır. Bu süreçte büyük riskler almadan, özkaynaklarınızla ilerlemeye çalışın. İçsel özgürlük, ilişkilerde aşırı bağlanma ihtiyacının yerini alıyor. Sene boyunca kimliğinizin zayıf yönleriyle yüzleşip bağlanma sorunlarını çözüp, kendinize adil olmayı öğreneceksiniz.
5
5|26
SAĞLIK: Mart ayına kadar sağlık hassasiyetleriniz artabilir. Sağlık evinizde yer alan gezegenler nedeniyle zihin beden dengesini sağlamak adına bu yıl çabanız olabilir. Zehirlenmeler, sindirim hassasiyetleri, enfeksiyonlar olabilir. Yeme bozukluğu, beden enerjisinde düşüklük yaşanabilir. Diyabet önleyici beslenme bu yıl önem kazanıyor. Bağımlılık yapan gıda, ilaç ve içeceklerden uzak durmak faydalı olur.
6
6|26
15 Şubat - 31 Mart: Üreme organları, testisler ve yumurtalıklarda hassasiyetler olabilir.
19 Ağustos - 4 Ekim: Bilinçaltı, psiklojik konular, hastaneler, kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz konularda hareket olası. Engelleri aşmak için çaba sarfetmek önemli. Gerçeklerden kaçıp bağımlılıklara sığınmak zarar verir.
7
7|26
EĞİTİM/BECERİLER/HEDEFLER: Zihinsel becerilerinizde artış var. Yabancı diller, felsefe ve edebiyat, sanat alanında yeni eğitimlere başalayabilirsiniz. Hedefleriniz değişkenlik gösterse de en verimli alanlar sizi içine çekecektir. Zihinsel işlerle uğraşıyorsanız yaratıcılığınız artacaktır.
Seyahat, yeni yerler keşfetme arzularınız artacaktır. Olayların üstüne gitme ve yaratma cesaretiniz olağandan daha fazla. Bu artış neşe sağlayacak. Sabit bir mesaide çalışıyorsanız spor ve sanatla ikincil uzmanlık olarak uğraşma arzunuz artabilir. Zihni meşgul edecek yeni bilgilere sene boyunca çok ihtiyaç var.
9
9|26
15 Şubat - 31 Mart: Dönüşüm gerektiren konular, krizler, ortak gelirler alanında hareket olası. Hayatın doğla süreçlerini olduğu gibi kabul etmek ve dönüşüme direnci bırakmak önemli.
1 Nisan - 16 Mayıs: Uluslararası konular, seyahatler, hukuki konular, yüksek öğretim konularında hareket olabilir. Yeni bakış açısı edineceğiniz imkanlar gelişebilir. Sabırsızlık yüzünden stresli durumlar olası.
10
10|26
AŞK/İLİŞKİLER/EVLİLİK: Uzun bir süredir ilişkiler alanında devam eden hareket bu yıl bitiyor. Mart ayına kadar ilişkilerde hassasiyetler olabilir. Ayrılıklar yaşanabileceği gibi, kopmuş ilişkileri onarabilirsiniz. Akabinde öğrendiklerinizi uygulayacağınız yeni bir dönem başlıyor. Bu süreçte hayatta aradığınız denge ve uyumun bir tek sizin tarafınızdan yaratılacağını anladınız. İlişkilerde karşı tarafa yüklediğiniz anlamları bıraktınız.
11
11|26
Objektif ve adil bir bakış açısı edindiniz. Beklentiler makul seviyeye indi. İlişkilerde doğru odaklanmak, ilişki içinde kendizi yitirmemek adına dersler aldınız. Hedefleriniz yenilendi, sizi tamamlayan insanlara çekiliyorsunuz. Sizi heyecanlandıran yenilikler gelişiyor. Evlilik yuva kurma imkanları artıyor.
12
12|26
1 Ocak - 14 Şubat: Eş, partner ilişkileri, anlaşmalar, diplomasi ve ortaklıklar konularında gelişmeler olası. Olaylar size karşı gelişiyor algısına kapılmadan konsatrasyonu korumak ve süreci iyi yönetmek önemli. Eşitliği korumak ve benlik duygusunda taviz vermemek gerekir.
13
13|26
2 Temmuz - 18 Ağustos: Sosyal çevreniz, akranlarınız, ortak idealleri paylaştığınız gruplarda hareket olası. Bu vakte kadar emek verdiğiniz konulardan sonuç alabilirsiniz. 7 Temmuz - 1 Ağustos arasında merkür retro olduğu için geçmişten gelen konular çözüme ulaşabilir.
14 Eylül – 8 Ekim: Uzun süreli ilişkiler başlayabilir, evlilikler yaşanabilir.
14
14|26
KARİYER/İŞ/PARA: Kuzey Ay Düğümü, kariyer evinizde yer alıyor. İş, üretim ve finans konularında güvenli alan arayışınız artıyor. Uzun vadeli beklentilerinizin karşılanması adına zemin oluşturuyorsunuz. Sorumluluklar artacak ve üretim biçiminiz dönüşecek. Sene boyunca kariyer hedeflerinizde, iş ve günlük rutinlerde, terfilerde aksamalar, bekleten süreçler olabilir.
Uzun vadeli hedefleri günün gereklerine göre uyumlarken azim ve kararlılık önemli. Özdisiplin ve odaklanma sene boyunca önemini koruyor. Daha yaratıcı ve idealist olacağınız, fark yaratan işler ve iş ilişkisi içinde bulunma arzunuz arıyor. Şayet işiniz üzerinde kontrol gücünüz düşükse, yaratıcı becerilerin ikinci bir uzmanlık olarak kullanılması imkanları gelişiyor.
16
16|26
27 Mart- 20 Nisan: İş konularıdna fırsatlar olabilir. Birlikte çalıştığınız insnalarla uyum ve denge sağlanabilir.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Kariyer, saygınlık, sosyal statü otoroite ve anne konularında gelişmeler olası. Sosyla düzene uyum sağlamak, ün ve görünüş saplantısında kurtulmak adına sınavlar olabilir. Ailevi sorumlulukları hatirlatan olaylar yaşanabilir.
17
17|26
14 Eylül – 8 Ekim: Anlaşma sözleşme yeni başlangıçlar olabilir.
5 Ekim - 19 Kasım: Gücünüzü harekete geçirecek olaylar yaşanabilir. Tepkisel davranışlar sergileyebilirsiniz. Kendinizi ilişkiler yoluyla ifade etmek yerine bireysel kazanımlarınızı sergilemek isteyebilirsiniz.
18
18|26
20 Kasım - Ocak 2020: Akrep, kişisel değerler, maddi-manevi kaynaklar, maddi kazanımlar alanlarında hareket olası. Ortak gelirler, miras konularında adil çözümler için çaba sarfedebilirsiniz.
19
19|26
RETRO GEZEGENLER VE ETKİLERİ
Merkür
5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro. Günlük rutinleriniz, işiniz ve sağlık konularında aksamalar olabilir. Tanısı konulan hastalıklar için ikinci görüş almak önemli. Zihin beden uyumunda sorunlar olabilir.
20
20|26
7 Temmuz - 1 Ağustos Aslan burcunda retro. Sosyal organizasyonlarda dedikoduya dayalı düşük bilgiden uzak durmak önemli. Geçmişten gelen konularda düzeltmeler yaşanabilir. Adalet duygusundan şaşmamak önemli. Sırlar açığa çıkabilir. Uzun vadeli negatif etkilerden korunmak için şeffaf olmak gerekir.
21
21|26
31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda retro. Kişisel değerler, maddi-manevi kaynaklar, maddi kazanımlar alanlarında durağanlık yaşanabilir. Kalıcı çözümler üretmek çin sabırlı davranmak gerekebilir.
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda retro. Bir süredir yoğun olan zihinsel faaliyetlerde özümseme zamanı. Geçmişten gelen araştırmalar, eğitim programları gündem olabilir. Düşünmeden hareket etmemek, olayları çok yönlü tartmak faydalı olur.
23
23|26
SATÜRN
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda retro. Kalıtsal yetenekler, soydan gelen miraslar yaşamı düzenleme konularında imkanlar olabilir. Ailevi konularda ertelenmiş sorumlulukları üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Anne sağlığında hassasiyetler olası.
24
24|26
URANÜS
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Krizlere direndiyseniz anlayış ve kabul sınavından geçebilirsiniz. Olayları akışına bırakmak ve kendinizle yüzleşmek faydalı olur.
25
25|26
NEPTÜN
21 Haziran - 27 Kasım Balık burcunda retro. Hayaller ve günün gerçekleri çatışabilir. Bu süreçte rasyonel davranmak önemli.
26
26|26
PLÜTON
24 Nisan-3 Ekim Oğlak burcunda retro. İç huzuru, güvenli alan arayışınız artacaktır. Ev ve aile hayatında zorlanmalar olası.
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