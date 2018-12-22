2018 yılının çok az bir süre kaldı. Peki 2019'da burçları neler bekliyor? Astrolog Bengü Kadakal Karagül, 2019 yıllık burç yorumlarına Balık ile devam etti. İşte 2019 Balık burcu yorumu...
1
1|30
Bir süredir yoğun biçimde duygusalsınız. Empati ve sezgisel kabiliyetleriniz artmış olmalı. Kararlı davranışlar sergileme, kendini keşfetme arzularınızla özgüven eksikliği, cesaretsizlik, yaşam amacının farkında olmama güdüleriniz çelişmiştir.
2
2|30
Olaylar içinde savrulurken yön belirlemekte zorluklar ve özdeğer yitimi gelişmiş olabilir. Hayal gücüne tutunup müzik resim gibi alanlarda faaliyet yapmak ve kalıcı hedefler koymak sizin için oldukça önemli.
3
3|30
Bu yıl mutluluk getiren imkanlar başkalarına göre mantıklı olmasa da sizin için fırsatlar olarak gelişebilir. Kariyer ve maddi başarı konularında gerçek tatmin sağlayan içsel hedeflere doğru yol alıyorsunuz.
4
4|30
Sosyal çevrede değişiklikler söz konusu olabilir. Arkadaşlarınızın yaşamsal problemleri ve öfkesi sizi yorabilir. Ortak alanda bulunduğunuz tüm grup ve sosyal ilişkileri tarttığınız ve değişiklikler yaşadığınız dönem devam ediyor.
5
5|30
Süreç sizi daha vizyoner olmaya zorluyor. Her tür yardım etkinlikleri, sosyal yardım kuruluşları, gönüllü işler sizi cezbedebilir. Yatırımlar konusunda tedbirli davranmak önemli. Karamsarlık ve şüphe gelişebilir.
6
6|30
Kendinizi arzulanmıyor, beğenilmiyor hissedebilirsiniz. Mart ayına kadar eski ve işe yaramayan değerleri dönüştürüyorsunuz. Bu aydan sonra kendi ihtiyaçlarınız konusunda daha geniş gönüllü davranacaksınız. Bu dönemde harcamalarda artış olası gözüküyor.
7
7|30
Akabinde Uranüs Boğa burcuna ilerleyince düşünme ve algı yeteneğiniz gelişecek. Bu vakte kadar kendinize koyduğunuz güven sınırlarını kaldırıp orjinal ve yaratıcı işler yapabilirsiniz. Bu dönem sabırsız hissetseniz de oldukça objektif olabilirsiniz.
Jüpiter Kariyer evinizde bulunuyor. Dönüştürdüğünüz hedeflere ve sosyal ihtiyaca uygun yeni kariyer olasılıkları beliriyor. Statü ve saygınlık getirecek konular olası. Kendinize ve yeni vizyonunuza güvenerek kalıcı değişimler yapabilirsiniz.
9
9|30
Bu yıl fırsatlar kendiliğinden gelişiyor. Bunun için sağlıklı hedef koymak önemli. Aile büyükleri, otorite ve babayla olan ilişkilerde uyum sağlanır. Düşmanları alt etme gücünüz artar. Eğitim imkanları gelişebilir. Taşınmaz, araç alma ihtimalleri gelişebilir.
10
10|30
SAĞLIK: Yeme bozuklukları, kilo almaya yatkınlık, gıda duyarlılıkları, sindirim hassasiyetleri zehirlenmeler olabilir. Uyku bozuklukları, dolaşım ve lenfatik sisitem sorunları yaşanabilir. Bağışıklık düşebilir. Ayaklarda hassasiyetler olabilir. İlaç, alkol bağımlılığı artabilir.
11
11|30
EĞİTİM /BECERİLER/HEDEFLER: Uluslaraarsı konular, yabancı diller konularında eğitim imkanlarını var. Uranüs Boğa burcuna ilerleyince düşünme ve algı yeteneğiniz gelişecek. Maddi değer yaratma hedefleriniz yenilenecek.
12
12|30
Bu vakte kadar kendinize koyduğunuz sınırları yaratıcı becerilerinizi geliştirebilirsiniz. İş ve çalışma koşullarınızı yenileyici, gelir artıran hedefler koymak için koşullar elverişli. Ruh ve beden dengesinin sağlanacağı, yaşam enerjinizi artıran sportif faaliyetlere yönelmek faydalı olur.
13
13|30
AŞK/ İLİŞKİLER/ EVLİLİK: Romantik konularda gelişmeler yaşanabilir. Çocuk yapmayı düşünüyorsanız elverişli koşullar var. Sosyal çevrede dönüşüm, ortak hedefler doğrultusunda yenilenme var. Yakın çevrede değişiklikler, akraba ilişkilerinde gelişmeler olabilir.
14
14|30
27 Mart-20 Nisan arasında ilişkilerde yenilenmeler olası.
15 Mayıs-9 Haziran: Romantik konularda hareket yaratıcı becerilerde artış olası. Aynı dönemde Mars Yengeçte size göre olmayan ilişkileri geride bırakma arzunuz artabilir. 17 Mayıs- 1 Temmuz arası evlilik, anlaşmalar, ilişkilerde tedbirli davranmak önemli. Kavgalar, kopuşlar olası.
19 Ağustos-4 Ekim: Gerginlik yaratan isnanlara karşı tedbirli ve mesafeli olun.
16
16|30
KARİYER /İŞ /PARA: Mart ayında Uranüs Boğa burcuna ilerleyince düşünme ve algı yeteneğiniz gelişecek. Bu vakte kadar kendinize koyduğunuz güven sınırlarını kaldırıp orijinal ve yaratıcı işler yapabilirsiniz.
17
17|30
Dönüştürdüğünüz hedeflere ve sosyal ihtiyaca uygun yeni kariyer olasılıkları beliriyor. Statü ve saygınlık getirecek konular var. Mart ayına kadar harcamalarda artış olası. Bu dönem riskli yatırımlardan kaçınmak gerekir.
18
18|30
Mart ayından sonra yeni ticari etkinlikler, akraba ile ortak işler olası. Jüpiter kariyer evinizden geçiyor. Statü imkanları gelişebilir. Yenilenen hedeflerle kaynaklarda artış olabilir. Uluslararası iş imkanları, yabancı ortaklıklar gelişebilir. Finansal konulara yoğunlaşmak ve değer yaratmak önemli.
19
19|30
1 Ocak- 14 Şubat: Harcamalarda artış, kariyer konularında gelişmeler olabilir. Sosyal çevreden isnanların sorunları sizi yorabilir.
20 Kasım-Ocak 2020: Yurtdışı, yabancılar, yükseköğrenim ve hukuki konularda, uzun yolculuk gerektiren durumlarda gelişmeler olası. Ufku genişleten insanlar vasıtasıyla önemli olaylar yaşanabilir.
23
23|30
RETRO GEZEGENLER ve ETKİLERİ
MERKÜR
5 Mart-28 Mart balık burcunda retro. Davranışlarınızda yönsüzlük, akrarsızlık olabilir. Bu tutum ilişkilere yansır. Netlik ve kararlılık önemli. Kontrol duygusunu yitirmemeye çalışın.
24
24|30
7 Temmuz-1 Ağustos Aslan burcunda retro. İş ve günlük rutinlerde aksamalar, sağlık sorunları olabilir. Anlamlı gelmeyen işlerle meşgul olma, yoğun depresif duygular söz konusu olabilir. Amaç edinerek çalışmak önemli.
25
25|30
31 Ekim-20 Kasım Akrep burcunda! Uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, yükseköğrenim, uzmanlaştığınız konular, hukuki alanlarda aksaklıklar olabilir. Dar görüşlü tutumlardan kaçınmakta fayda var.
26
26|30
JÜPİTER
10 Nisan-11 Ağustos Yay burcunda! Kariyerde program dışı gelişmeler, bekleten durumlar olabilir. Sabır göstermek akışı bozmamak önemli.
27
27|30
SATÜRN
30 Nisan-18 Eylül Oğlak burcunda! Arkadaşlar, sosyal gruplar, ortak idealleri paylaştığınız insanlara dair bekleten durumlar olabilir. Sabır sınavları gelişebilir.
28
28|30
URANÜS
12 Ağustos-1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Yakın akraba ilişkilerinde sorunlar, öğrenme, öğretme, dil, iletişim konularında yarım kalan konular gündem olabilir.
21 Haziran-27 Kasım Balık burcunda retro. Duygusal tutumlar artabilir. Gerçek ve ilüzyon karışabilir. Yaratıcı beceriler artarken, kişi kendini olmayan becerilere dair kandırabilir.
30
30|30
PLÜTON
24 Nisan-3 Ekim Oğlak burcunda retro. Arkadaşlar, sosyal gruplar, ortak idealleri paylaştığınız insanlara dair dönüşümler, zorlayan olaylar yaşanabilir. Somut ve size özgü bir yön ve hedef duygusu geliştirmeniz önemli. Yönsüzlükten doğan karmaşa yorucu olur.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.