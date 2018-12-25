Acısıyla tatlısıyla bir yılı tamamlıyoruz. 2018'i geride bırakmamıza günler kaldı. Peki 2019'da burçları neler bekliyor? Astrolog Bengü Kadakal Karagül, 2019 yıllık burç yorumlarına İkizler ile devam ediyor. İşte 2019 İkizler burcu yorumu...
1
1|28
Bu sene neşeli ve iyimser vasıflarınız artıyor. Sosyal sınırları aşmak, yenileyici hedefler koyma arzunuz yüksek. Kimliğinizin oluşumuna ve olgunlaşmaya vesile olan yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ruhsal büyüme ve olgunlaşma adına zorlu sınavlardan geçerken önemli destekler alacaksınız. Çekiciliğinizin, ifade gücünüzün arttığı bir süreçtesiniz.
2
2|28
Hayattaki en önemli değişim ve büyüme döneminden geçiyorsunuz. Size hizmet etmeyen bağlılıklar, bağımlılıklar ve ilişkiler hayatınızdan çıkıyor. Görünenin altında yatan gizler sizi çekerken, külfet olan maddi sorumlulukları bırakacaksınız. Becerileriniz artarken psikoloji merakınız derinleşebilir. Kendinizi ve etrafınızı daha derinden algılayacağınız önemli olaylar gelişebilir. Yıl boyunca doğru söz ve sadakatin önemini anlayacağınız durumlarla yüzleşebilirsiniz.
3
3|28
Yaşam boyu süren ikilemlerinizden sıyrılmak ve netleşmek adına yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Sezgilerinizde artış olası. Değişken, yönlendirilmeye eğilimli tavırlarınız zorunlu sebepler, baskılarla dönüşüyor. Fiziksel arzularınızda değişimler yaşanırken hayatın madde tarafıyla mana tarafını dengeliyorsunuz. Sene boyunca verimli ilişkiler kurmak, sizi anlayan derinliği olan insanları tercih etmek gelişiminiz açısında fayda sağlayacaktır.
4
4|28
SAĞLIK: Sinir sisteminde hassasiyetler, solunum sorunları, alerjiler olabilir. Kemikler, eklemler yıl boyunca hassas. Cinsel organlarda rahim ve yumurtalıklarda, testislerde sorunlar olabilir. Kadınlarda erken menopoz riski olası.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Duygusal yükünüz ağırlaşabilir. Zihin beden dengesini korumak ve üretim içinde olmak faydalı olur.
5
5|28
15 Şubat - 31 Mart: Ruh ve beden dengesinde sorun olabilir. Sindirim hassasiyetleri, sağlık sorunları ve gerginlik yaşanabilir. Enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemin güçlenmesi önemli.
20 Kasım - Ocak 2020: Sağlıkla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Geçmişten gelen sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Beden enerjiniz yüksek. Kaygıdan uzak durup dengeyi korumak faydalı olur.
6
6|28
EĞİTİM /BECERİLER/HEDEFLER: Yıl boyunca uzmanlık gerektiren konularla meşgul olacaksınız. Hedeflerinizin uzun vadeli olması fayda sağlar. Yabancı diller ve yurtdışı konularında meraklarınız artabilir. Sığ, kalıplaşmış öğretilerden çıkıp, vizyonunuzu genişleten önemli eğitimlere başlayabilirsiniz. Bu yıl alacağınız eğitimler ve koyacağınız hedefler önümüzdeki yıllarda giderek önem kazanacaktır. Siz yenilendikçe sosyal çevreniz de değişecektir.
7
7|28
1 Nisan - 16 Mayıs: Enerjinizin yüksek olduğu bir döneme işaret ediyor. Farklı konulara yoğunlaşıp analiz yapabilirsiniz. Zaman zaman öfke ve gerginlik olsa da hızlı yol alacaksınız. İlişkilerde baskıcı tutumlar sergileyebilirsiniz. Problem çözme beceriniz gelişkin, hedefe varma kapasiteniz yüksek.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Eğitim faaliyetleri, ticaret, kısa yolculuklar ve yakın çevre, akrabalarla ilgili hareket yaşanabilir. Hareketli bir döneme işaret ediyor. Hedefleri gerçekleştirmek için motivasyonunuz yüksek.
9
9|28
5 Ekim - 19 Kasım: Yaratıcı becerilerinizde artış olası. Keyif ve zevk veren uğraşlar, spor ve sanat etkinlikleriyle meşgul olabilirsiniz. Yeni hobiler edinmek için koşullar uygun.
10
10|28
AŞK/ İLİŞKİLER/ EVLİLİK: Jüpiter ilişkiler evinizden geçiyor. Yaşam enerjinizi artırırken, uzun vadeli ilişkiler ve evlilik için imkanlar getiriyor. Her tür partnerlikten verim alabilirsiniz. Çekiciliğiniz artacaktır.
11
11|28
Bu vakte kadar yıpratıcı ve tüketici bir ilişki sürdürdüyseniz sonlanabilir. Akıl alacağınız, yaşam boyu danışacağınız önemli insanlar hayatınıza girebilir. İlişkilerde huzur, uyum ve onaylanma duygusuyla taktir görebilirsiniz. Arkadaşlar ve grup faaliyetlerinde öne çıkma ve bilinirlik imkanlarınız olacaktır.
12
12|28
1 Ocak - 14 Şubat: Sosyal çevrede hareket olası. Yenilenen ihtiyaçlarınıza göre çevre arayışınız olabilir. Yeni gruplara dahil olabilirsiniz. Romantik konularda başlangıçlar olabilir. Derinlikten yoksun ifadeler, araştırılmamış konular kriz yaratabilir, tedbirli davranın. Yaratıcı beceriler ve çocuklar, spor konularında gelişmeler olası.
13
13|28
15 Şubat - 31 Mart: Geçmişten gelen husumetler açığa çıkabilir. Ajitasyon olası. Karmaşa, şüphe oluşurken kaçtığınız gerçeklerle yüzleşebilirsiniz.
14
14|28
19 Ağustos - 4 Ekim: Ailevi konular, taşınmazlar, araç alım satımı gündem olabilir. Anneninizin sağlık sorunları gelişebilir. Kariyer alanında hareketli günlerden geçebilirsiniz.
5 Ekim - 19 Kasım: Romantik konular ve sosyal çevrede gelişmeler yaşanabilir. Tartışmalardan uzak durun.
16
16|28
KARİYER /İŞ /PARA: Ay düğümleri finansla ilgili evlerde olduğu için gelir gider dengesini korumak yıl boyunca önemli olacaktır. Ticari faaliyetler, satış işlerinden gelir elde edersiniz. Ailenizle ya da akrabalarınızla ortak işlere başlayabilirsiniz. Yıl boyunca farklı konularda para kazanma imkanınız olacaktır.
17
17|28
Ani harcamalar, ertelenmiş borçlarla da meşgul olacaksınız. Kariyer hedeflerinizin dönüştüğü bir süreçten geçiyorsunuz. İşinizin yaşam amacınıza olan katkısı önem kazanacak. Değişiklik arzuluyorsanız tedbirli olmak ve uzmanlık alanlarınızı tespit etmek önemli. Otoriteniz konumunda olan insanları doğru anlamak yanılsamalardan kaçınmak sene boyunca fayda sağlar.
18
18|28
15 Şubat - 31 Mart: Geçmişten gelen husumetler açığa çıkabilir. İş yerinde karmaşa yaşanabilir. İş ve kariyer hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Harcamalarınız artabilir. Ailevi problemler sizi zorlayabilir. Vergi, sigorta işleri olabilir.
19
19|28
19 Ağustos - 4 Ekim: Kariyer alanında hareketli günlerden geçebilirsiniz. Yanılsamalardan, uzmanlık dışı işlerden kaçınmak faydalı olur.
20
20|28
20 Kasım - Ocak 2020: Günlük işler konularında gelişmeler yaşanabilir. Enerjiniz yüksek işleri toparlayacaksınız. Verim elde edeceğiniz kendinizi göstereceğiniz bir dönemdesiniz. Detaylara takılmadan işleri organize etmek verim sağlar.
21
21|28
RETRO GEZEGENLER VE HAREKETLERİ
MERKÜR
5 Mart - 28 Mart: Kariyer ve statü konularında aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen konular gündem olurken, toplum içinde kendinizi doğru anlatmak adına sorun yaşayabilirsiniz. Ailevi konularda yanlış anlaşılmalar, anne ile küslük olabilir.
7 Temmuz - 1 Ağustos: İletişim, ticaret, yazılı işler, ilköğretim, kardeşler, yakın akrabalar ve yakın çevre konularında aksamalar yaşanabilir. Seyahat planlarında sorunlar olabilir. Son dakika plan değişiklikleri sizi sıkıntıya sokabilir.
23
23|28
31 Ekim - 20 Kasım: Zihin beden dengesi, sağlık ve iş konularında sıkıntılar olabilir. İş yerinde iletişim sorunu, sağlık işlerinde gecikme yanlış tanı olası. Sinirsel gerginliğin artacağı bir süreç dengeyi korumak önemli.
24
24|28
JÜPİTER
10 Nisan - 11 Ağustos: İlişki içinde olduğunuz insanlarla mesafeyi doğru ayarlamanız gerek. Bu dönemde kopuşlar, ilginin dağılması olası. Kendini olduğundan farklı gösteren insanlarla sorunlar yaşayabilirsiniz. Anlaşmalarda bekleme dönemi yaşanırken, geçmişten gelen konularla hedefleriniz değişebilir.
25
25|28
SATÜRN
30 Nisan - 18 Eylül: Vergi, sigorta, borç alacak işlerinde aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen borçlarla meşgul olabilirsiniz. Miras işleriniz varsa düzenleme gerektiren hukuki konular oluşabilir. Eleştiriye karşı aşırı hassas olabilirsiniz. Kendinizi baskılanmış ve dışlanmış hissedebilirsiniz. Olayların akışını doğru kavramak için danışmanlık almak faydalı olur.
26
26|28
URANÜS
12 Ağustos - 1 Ocak 2020: Bilinçaltınızda bastırılmış korkularla yüzleşebilirsiniz. Kıtlık bilinci, yoksunluk duyguları kaygıya sebep olabilir. Yaşamınızdaki yüzeysel konular geçerliliğini yitirirken manevi tatmin arayışınız başlayabilir.
27
27|28
NEPTÜN
21 Haziran - 27 Kasım: İşinize olan bağlılığınızı, yaşamda içinde yer aldığınız rollerin kimliğinize olan katkısını sorgulayabilirsiniz. Kendinizi geliştirme ve yenilenme arzuları derin bir biçimde belirecektir. Kariyerle ilgili derin yönsüzlük ve tatminsizlik yaşayabilirsiniz.
28
28|28
PLÜTON
24 Nisan - 3 Ekim: Hassasiyetlerin açığa çıkacağı kırılgan bir döneme işaret ediyor. Size hizmet etmeyen dönüştürülmesi gereken hassasiyetlerinizin farkına varacaksınız. İlişkilerdeki farkındalığınız artarken, özdeğer, doğru söz ve sadakatin önemini daha çok anlayacaksınız.
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