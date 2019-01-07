2019 Üniversiteye giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, YKS'nin sınav tarihi belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuya dair açıklama yapmıştı. Açıklamada, YKS sınavının ilk aşaması olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi 15 Haziran'da, ikinci aşama olan AYT yani Alan Yeterlilik Testi ise 16 Haziran tarihinde yapılacak. İşte haberin detayları...

YKS SINAV BAŞVURU TARİHİ!

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS sınav başvuruları, 12 Şubat 2019tarihinde başlayacak, 6 Mart 2019tarihinde sona erecek. YKS başvuru ücretleri ise, sınav kılavuzu yayımlandıktan sonra açıklanacaktır.

TYT - AYT SINAVI NE ZAMAN?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır. Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saatine yönelik bilgilendirme ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ