Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

2020-DİB-MBSTS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2020-DİB-MBSTS Giriş Belgesi al!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2020-DİB-MBSTS giriş belgelerinin adaylar için erişime açıldığını duyurdu. 27 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2020-DİB-MBSTS) girecek olan adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden sınav giriş belgelerini indirebilir. 2020-DİB-MBSTS Giriş Belgesi al!

2020-DİB-MBSTS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2020-DİB-MBSTS Giriş Belgesi al!

2020 yılının Şubat ayında başvuruları tamamlanan ancak koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen 2020-DİB-MBSTS için yeni tarih geçtiğimiz ay açıklanmıştı. 2021 Şubat'ında gerçekleştirilecek 2020-DİB-MBSTS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 2020-DİB-MBSTS Giriş Belgesi al!

2020-DİB-MBSTS SINAV GİRİŞ YERLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

2020-DİB-MBSTS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020-DİB-MBSTS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2020-DİB-MBSTS sınavı 27 Ocak 2021 tarihinde saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Bakan Soylu ve Akar'a suikast planı davasında karar!
GÜNDEMBakan Soylu ve Akar'a suikast planı davasında karar!
Son dakika: MSB: Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6 kişi yakalandı - Haberler
GÜNDEMMSB: Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6 kişi yakalandı
Son dakika: Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma - Haberler
GÜNDEMDoğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma
Ticaret Bakanlığı 115 personel alımı: başvuru şartları ve başvuru tarihi ne? Ticaret Bakanlığı personel alımı
GÜNDEMTicaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman ...
Emine Erdoğan'dan iklim değişikliği uyarısı: Son dönemeçteyiz
GÜNDEMEmine Erdoğan'dan iklim değişikliği uyarısı
Öğretmenler için aşı tarihi belli oldu! Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu?
GÜNDEMÖğretmenler için aşı tarihi belli oldu!
Son dakika: Tek katlı evde korkutan patlama! - Haberler
GÜNDEMTek katlı evde korkutan patlama!
Pençe Kartal-2 Harekatı'nın gerçekleştiği Gara nerede? Gara Bölgesi hakkında: Gara'nın haritadaki yeri
GÜNDEMGara bölgesi nerede?
SON DAKİKA! Gara şehidinin babası anlattı: Farklı ülkelerden arandık! - Haberler
GÜNDEMGara şehidinin babası anlattı: Farklı ülkelerden ...
İstanbul'da nefes kesen olay! SON DAKİKA: Kayan araçta sadece 3 yaşında çocuk vardı! - Haberler
GÜNDEMKayan araçta sadece 3 yaşında çocuk vardı!