2020 yılının Şubat ayında başvuruları tamamlanan ancak koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen 2020-DİB-MBSTS için yeni tarih geçtiğimiz ay açıklanmıştı. 2021 Şubat'ında gerçekleştirilecek 2020-DİB-MBSTS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 2020-DİB-MBSTS Giriş Belgesi al!
2020-DİB-MBSTS SINAV GİRİŞ YERLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
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2020-DİB-MBSTS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
2020-DİB-MBSTS sınavı 27 Ocak 2021 tarihinde saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
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