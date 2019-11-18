ÖSYM 2020 sınav takvimi az önce açıklandı. Merakla beklenen sınav takvimi belli oldu. Adaylar artık bu sınav takvimine göre hazırlıklarına başlayacaklar. En çok merak edilen sınav ise KPSS sınavlarıydı. Peki 2020 KPSS Lisans, Önlisans ve Lise sınavı ne zaman?

2020-KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Eğitim bilimleri sınav tarihi 19 Temmuz 2020 olarak belirlendi. KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz 2020, KPSS Öğretmenlik 9 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak. Başvurular 5 Mayıs 2020 tarihinde başlayacak. 20 Mayıs 2020 tarihinde son bulacak. Sonuçlar 10 Eylül'de açıklanacak.

2020-KPSS Ön Lisans sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak. Başvurular 12-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar 12 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

2020-KPSS Ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuruları 21 Ağustos - 7 eylül tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 8 Aralık tarihinde açıklanacak.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ



ÖSYM'DEN SINAV TAKVİMİ DUYURULARI

Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecektir.

Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları, 2020 yılında sadece elektronik sınav olarak ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) bu takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.