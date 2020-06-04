2020 LGS Haziran ayı çalışma soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Haziran ayı çalışma sorularını resmi internet sayfasında öğrencilere sundu.

2020 LGS HAZİRAN AYI ÇALIŞMA SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik soru kitapçığını yayımladı.

LGS HAZİRAN AYI ÇALIŞMA SORULARI

LGS SINAVI NE ZAMAN 2020

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2020 LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek.