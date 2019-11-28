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2020 LGS sınavına öğrencilerin hazırlanmasına yardımcı olmak için MEB tarafından Kasım ayı LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı. Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

2020 LGS Ekim ayı örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Kasım ayı örnek sorularını resmi internet sayfasında öğrencilere sundu.

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek. Kitapçığa aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS KASIM AYI SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

LGS KASIM AYI SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI