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ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla 2020 Sayıştay Yazılı sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre adaylar 1 Nisan saat 10.00'dan itibaren sonuçlarını öğrenebilir. 2020-Sayıştay Yazılı Sınav sonucu sorgulama ekranı

2020-SAYIŞTAY YAZILI SINAV SONUÇLARI

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 06 - 07 Mart 2021 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavına (2020-Sayıştay Yazılı) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 01 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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