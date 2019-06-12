2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye İzlanda karşısında 4. maçına çıktı. Saat 21.45'te oynanan mücadelede milliler 2-1 mağlup olarak grupta ikinci sıraya geriledi. İzlanda karşısında alınan yenilgi ile birlikte ilk üç sıra belirlendi. İşte 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu maç sonuçları ve Türkiye'nin puan durumu
2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI H GRUBU MAÇ SONUÇLARI
TÜRKİYE H GRUBUNDA KAÇINCI SIRADA?
Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanan mücadele İzlanda'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Gruptaki ilk mağlubiyetini alan A Milli Takımımız, 9 puanda kaldı ve liderlik koltuğunu Fransa'ya kaptırdı. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın rakiplerinden Fransa, deplasmanda Andorra'yı 4-0 yenerken Arnavutluk sahasında ağırladığı Moldova'yı 2-0 mağlup etti.İşte Milli takımın grubunda puan durumu
H GRUBU PUAN DURUMU
1-FRANSA/ 9 PUAN
2-TÜRKİYE/ 9 PUAN
3-İZLANDA/9 PUAN
4-ARNAVUTLUK/6 PUAN
5-MOLDOVA/3 PUAN
6-ANDORRA/0 PUAN
TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ MAÇ İÇİN RAKİBİ
Andorra ile karşılaşacak ve maç 9 Temmuz Saat 21:45te oynanacak.
YORUMLAR