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HaberlerOtomobil2021'de 4 yeni model getirecek - otomobil haberleri
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2021'de 2'si elektrikli 4 yeni model getirecek

2020'de premium binek otomobil ve hafif ticari araç satışı toplamında 20 bin 792 adede ulaşan Mercedes-Benz, yeni yıl planlarını açıkladı. Markadan yapılan açıklamaya göre, 2021’de tamamen elektrikli EQ markası altında sunulan EQA, EQS ile C-Serisi'nin yeni jenerasyonu Türkiye'de satışa sunulacak. Alman marka, hafif ticari modeli Vito'nun binek modeli V-Serisi'ni de yıl içinde Türkiye'ye getireceğini bildirdi

2021'de 4 yeni model getirecek - otomobil haberleri
HABERTURK.COM

2020 yılında GLB, GLA, E-Serisi Sedan, E-Serisi Coupé, E-Serisi Cabriolet, S-Serisi Sedan ve EQC gibi çok sayıda yeni modelin Türkiye’de satışına başlayan Mercedes-Benz, yeni yılda da birçok modeli Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.

Alman markanın 2021 hedeflerini paylaşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "2020 yılını, 15 bin 617 adet satışla kapatarak 2019 yılına göre yüzde 58 artış yakalayarak toplam pazardan aldığımız payı geliştirdik. Tamamen elektrikli EQA modelimizi 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz. Markamızın elektrikli yolculuğuna EQS modelimiz ile yılın üçüncü çeyreğinde devam edeceğiz. Bu modellerimizin katkısıyla premium binek otomobil markaları arasında elektrikli mobilitede çeşitliliği arttırırken, yeni C-Serisi modelimizin de bize katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Bu yeni modellerimiz haricinde mevcut araçlarımızda farklı donanım, motor ve çekiş opsiyonları da sunarak müşterilerimizin değişen beklentilerini karşılayacağız" diye konuştu.

'PANDEMİDE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN ARAÇLARI YENİLENDİ'

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz de, "Hafif ticari araç pazarında 2020 yılında toplam 5 bin 175 adetlik satış gerçekleştirdik. 2019 yılında pazara sunduğumuz Sprinter modelimiz, 2020 yılında da minibüs kategorisinin en fazla satılan aracı oldu. Ağustos 2020’de Türkiye’de satışa sunduğumuz Vito modelimizi de dahil ettiğimizde 9 kişilik araç kategorisinin en fazla satılan aracı olarak 2020 yılını tamamladık. Pandeminin etkisiyle yolcu taşımacılığı sektöründe araç stoklarının yenilenmesi ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle müşterilerimiz filolarını gençleştirmeyi sürdürdüler" dedi.

2021 yılında, mevcut durumun pandeminin seyrine göre devam edeceğini öngördüklerini kaydeden Akdeniz, "Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar olarak 2021 yılındaki en önemli yeniliğimiz V-Serisi olacak. V-Serisi, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak" bilgisini paylaştı.

'7 YILDA 10 KAT BÜYÜDÜK'

Daimler A.G.’nin Küresel IT stratejisi kapsamında, 2013 yılında Hoşdere’de kurulan Küresel IT Çözümleri Merkezi'nin Almanya’dan Japonya’ya kadar uzanan 40’tan fazla ülkeye hizmet verdiğini bildiren Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi İcra Kurulu Üyesi Özlem Vidin Engindeniz de, "SAP alanında Daimler AG’nin birçok lokasyonu için yazılım geliştirmenin yanı sıra sistem desteği ve bakım hizmeti de sunuyoruz. Ortalama 50 bin kullanıcıya, 72 farklı sistem güncellemesi, 40’tan fazla proje, 42 bin problem çözümü ve 600’den fazla değişiklik isteği gibi SAP hizmetlerini veriyoruz. 7 yılda 10 kat büyüyerek mevcut tedarikçilerimiz ile beraber 380’in üzerinde çalışanımızla yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Alanımızda yeni görevleri hayata geçirmek üzere 2021 yılında çalışmalarımıza yenilerini ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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