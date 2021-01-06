2021 Öğretmen maaşları ne kadar oldu?

2021 yılında geçerli olacak en düşük ve en yüksek memur maaşı merak ediliyor. 2021 yılının ilk yarısında memur maaşlarına gelecek zam oranı belli oldu. Memur maaşlarının belirlenmesinde toplu sözleşme zam oranı ile enflasyon farkı dikkate alınıyor. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memur maaşı zammı da duyuruldu. 2021 memur maaşları ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek memur maaşı

TÜİK ARALIK 2020 ENSLASYON ORANI

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

2021 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek.

2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK? UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak Vali 13.818 14835 Genel müdür (1/4) 13.891 14.914 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839 Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841 Öğretmen (1/4) 5.634 6.049 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648 Başkomiser (3/1) 7.296 7.833 Polis memuru (8/1) 6.388 6.859 Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314 Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868 Mühendis (1/4) 7.452 8.001 Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038 Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596 Vaiz (1/4) 5.854 6.285 Avukat (1/4) 7.115 7.639 En düşük memur maaşı 4.230 4.542

NOT: Memur maaşlarında 25 yıllık hizmeti bulunan, eşi çalışmayan, 0-72 aylık iki çocuğu bulunanlar dikkate alınmıştır.