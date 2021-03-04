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2021 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Oruç ne zaman başlayacak?

Ramazan Ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Oruç ne zaman başlayacak? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan Ayı'nda müslüman vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmek için bir ay oruç tutarak dini vecibelerini yerine getirecek. İşte, 2021 Ramazan Ayı'na dair tüm detaylar...

2021 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Oruç ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oruçların hangi tarihte başlayacağı ve Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Ramazan ayı oruçlarının başlamasına 1 aydan daha kısa zaman kaldı. Peki 2021 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Oruç ne zaman başlayacak? İşte, haberin detayları...

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 13 Nisan 2021 Salı günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 12 Nisan gecesi sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs Cumartesi günü ise son günü olarak belirlendi.

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek üç aylardan ilki olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 13 Mayıs 2021 günü dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.

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RAMAZAN BAŞLANGICI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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