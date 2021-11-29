Geçtiğimiz yıl Kasım ayında açıklanan Yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak belirlenmişti. Yeniden Değerleme Oranı 2022 yılı için yüzde 36.2 olarak ilan edildi. Bu oran 2002 yılından bu yana belirlenen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

2022 EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?

Habertürk yazarı Rahim Ak'ın yazısına göre Sürücü belgeleri için ödenen 271 TL'lik harç ise yeni yıldan itibaren 369'ye çıkıyor. Ehliyet harcı 2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kaydı için alınan harç ise 2022 yılında 2 bin 732 TL olacak.