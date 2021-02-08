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2021 YKS başvuruları ne zaman bitecek? 2021 YKS başvuru yap!2021 YKS başvuru ücreti ve başvuru kılavuzu

2021 YKS sınavı başvuruları 4 Şubat'ta başladı! 2021 YKS sınavına girecek olan adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor. 2021 YKS başvuru ücretleri ve YKS başvuru kılavuzu adaylar tarafından araştırılıyor. 2021 YKS başvuruları ne zaman bitecek? 2021 YKS başvuru ekranı... 2021 YKS başvuru yap!

2021 YKS başvuruları ne zaman bitecek? 2021 YKS başvuru yap!2021 YKS başvuru ücreti ve başvuru kılavuzu

2021 YKS sınavı başvurularının ne zaman biteceği merak konusu oldu. 2021 ÖSYM sınav takvimine göre 1. oturumu 26 Haziran'da, 2. ve 3. oturumları ise 27 Haziran'da gerçekleşecek olan 2021 YKS sınavı başvuruları geçtiğimiz hafta başladı. ÖSYM, sınava dair tüm bilgilerin yer aldığı 2021 YKS Başvuru Kılavuzunu yayımladı. 2021 başvuruları ne zaman bitecek? 2021 YKS sınav ücreti ne kadar? 2021 YKS başvuru kılavuzu ve YKS başvuru ekranı...

2021 YKS SINAV TARİHLERİ

2021-2022 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı
edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına
yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2021-YKS’ye başvuru yapmak zorunda.

2021 YKS sınavı 1. oturum 26.06.2021 tarihinde, 2. oturum ve 3. oturum ise 27.06.2021 tarihinde yapılacak.

2021 YKS BAŞVURU TARİHLERİ

2021 YKS başvuruları 04.02.2021 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını tamamlayabilecek.

2021 YKS BAŞVURU YAP

2021 YKS sınavına girecek adaylar http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasında yapabileceklerdir.

2021 YKS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS BAŞVURU KILAVUZU

2021 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS SINAV ÜCRETLERİ

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen
bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL,

*TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

*TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve
sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı
bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet
bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde mesai saati bitiminde,
ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme
yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021
tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir

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