Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 YKS tercih kılavuzunu açıkladı. 2021 YKS tercihi yapacak adaylar önlisans ve lisans bölümlerinin taban ve tavan puanlarına 2021 YKS tercih ve kontenjan kıvauzu üzerinden erişebiliyor. YKS adaylarının en çok merak ettiği şeylerden biri de 2021 Veterinerlik Fakültesi taban puanları oldu. İşte Veterinerlik bölümünü tercih edecek adaylar için 2021 YKS Veterinerlik taban ve tavan puanları...
2021 YKS VETERİNERLİK BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJAN BİLGİSİ
ÖSYM, 2021 YKS tercihi yapacak adayların faydalanabilmesi için 2021 önlisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralamasını, taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini açıkladı. İşte 2021 YKS kontenjan kılavuzuna göre Veterinerlik bölümü taban puanları 2021
2021 ÖSYM YKS VETERİNERLİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|50.018
53.756
53.100
53.739
|455,21295
414,49339
398,54946
392,37927
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|165+5
165+5
165+5
165+5
|170
170
170
170
|58.990
68.330
70.100
68.693
|444,93616
395,38481
374,98133
372,98753
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|120+3
120+3
120+3
135+4
|123
123
123
139
|64.820
68.840
76.000
77.567
|438,28158
394,78577
367,66941
362,43930
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|110+3
110+3
125+4
125+4
|113
113
129
129
|68.325
76.317
85.000
82.286
|434,28532
385,76600
357,38021
357,07139
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|76.707
85.223
93.600
91.065
|424,58494
375,58784
348,26714
347,74945
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (SAMSUN)
|Veterinerlik
|SAY
|75+2
75+2
75+2
75+2
|77
77
77
77
|79.804
90.158
101.000
101.451
|421,12309
370,35668
340,74662
337,55015
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
45+2
|62
62
62
47
|86.555
98.557
102.000
96.070
|413,79198
361,90478
339,89655
342,72685
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA)
|Veterinerlik
|SAY
|155+4
155+4
155+4
155+4
|159
159
159
159
|92.759
106.068
112.000
106.232
|407,18825
354,83476
331,18699
333,05442
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|96.558
104.060
—
—
|403,25455
356,68023
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
68+2
|82
82
82
70
|97.819
109.362
117.000
108.228
|401,93257
351,80410
327,29911
331,25230
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|101.940
109.148
114.000
104.186
|397,69836
352,00318
329,89364
334,94706
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|102.753
115.784
122.000
—
|396,89793
346,21664
323,71166
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|107.467
120.794
123.000
113.944
|392,24590
342,06260
322,28845
326,19685
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|108.330
121.697
131.000
118.418
|391,35698
341,35269
316,96717
322,44668
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|112.984
127.734
135.000
124.401
|387,01490
336,74793
314,26995
317,38117
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
41
31
31
|117.907
133.450
138.000
124.621
|382,51037
332,46544
311,99310
317,20001
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA)
|Veterinerlik
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|118.561
134.165
140.000
125.150
|381,90208
331,94149
310,50339
316,79758
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Veterinerlik
|SAY
|90+3
90+3
65+2
65+2
|93
93
67
67
|123.074
141.386
142.000
130.161
|377,91271
326,94385
309,27983
312,78606
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Veterinerlik
(Burslu)
|SAY
|5+0
3+0
1+0
—
|5
3
1
—
|126.061
130.111
123.000
—
|375,38729
334,90615
322,91212
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|127.503
144.182
147.000
131.676
|374,17224
325,09455
306,46645
311,63684
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|129.142
146.360
150.000
133.450
|372,76914
323,67271
304,35392
310,23385
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|50+2
50+2
30+1
—
|52
52
31
—
|129.864
141.533
144.000
—
|372,15120
326,84165
307,92486
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Veterinerlik
|SAY
|120+3
120+3
135+4
135+4
|123
123
139
139
|130.489
152.038
156.000
139.395
|371,62823
320,06190
300,82086
305,80559
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
| 133.864
—
—
—
|368,83580
—
—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|143.892
163.875
—
—
|361,04356
313,03252
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Veterinerlik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
8+0
6+0
7+0
|10
8
6
7
|145.705
159.030
150.000
121.790
|359,60534
315,80734
304,34870
319,61194
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2
80+2
75+2
75+2
|82
82
77
77
|148.661
166.504
168.000
149.934
|357,35905
311,56005
294,24771
298,31535
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|150.280
169.604
176.000
155.936
|356,16136
309,86204
290,16506
294,24697
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2
80+2
65+2
65+2
|82
82
67
67
|154.250
172.808
171.000
152.029
|353,32332
308,16803
292,59198
296,87508
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3
100+3
105+3
105+3
|103
103
108
108
|160.611
181.282
185.000
162.792
|348,80416
303,72874
285,63454
289,77353
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|169.504
186.050
193.000
170.431
|343,00211
301,44166
281,99157
285,07259
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|180.732
196.819
202.000
174.793
|336,03595
296,38119
278,40373
282,43859
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Veterinerlik
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|225.332
—
—
—
|312,60534
—
—
—
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
|Veterinerlik
|SAY
|10+0
10+0
10+0
8+0
|10
10
10
8
|229.271
236.078
250.000
223.064
|310,77913
280,50039
261,39564
257,63373
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Veterinerlik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|50+0
47+0
30+0
36+0
|50
47
30
36
|298.629
339.384
346.000
278.116
|283,65686
250,87465
237,96970
235,51189
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