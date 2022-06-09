Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya üzerinden 2022-2023 eğitim öğretim takviminin hazırlanan video ile duyurdu. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren soruların yanıtı yapılan açıklamayla yanıt buldu. Peki 2022 - 2023 MEB ile eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak? İşte 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi