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Haberler Gündem 2022 AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihleri! MEB AÖL kayıtları ne zaman?
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MEB açıkladı: 2022 AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihleri! MEB AÖL kayıtları ne zaman?

AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. AÖL sınav sonuçlarının belli olmasının ardından Açık Öğretim Lisesi çalışma takvimi öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, haberin detayları...

2022 AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihleri! MEB AÖL kayıtları ne zaman?
AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihleri
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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Açık Öğretim Liseleri 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. MEB AÖL internet sitesinde yer alan duyuruyla birlikte AÖL 2. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu da yayınlandı. Peki AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlıyor? İşte tarihler...

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 günü başlayıp 28 OCAK 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

E-okulda aktif kaydı olan öğrencilerimizin YENİ KAYIT iş ve işlemleri ise E OKULDA 1. Dönem bittikten sonra Bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra açılacaktır.

Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

Tutuklu veya hükümlü olup 2021-2 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT NASIL, NEREDEN YAPILIR?

2021-2 Dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabilecekler.

Ancak, ücret muafiyeti olan öğrenciler, şahsen müracaatta zorluk yaşıyor ise, ilan edilen 2021-2 Dönemi kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini e-posta, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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