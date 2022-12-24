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Türkiye'de bu yıl en çok izlenen sinema filmleri belli oldu!

Senenin bitmesine az bir zaman kala, beyazperde ekranlarında yer alan pek çok film arasında gişe rekorları kıran ve seyirciler tarafından tercih edilen yapımlar belli oldu. Ülkemizde sinema salonlarında en çok izlenen filmlerin listesi açıklandı. İşte, 2022'de Türkiye'de izlenen ilk 10 film...

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  • İşte 2022'de Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri! Bu yıl en çok izlenen sinema filmleri!

    1. NUMARA BERGEN

    'Bergen' filmi 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girdi.

    Filmi 5.484.798 kişi izledi ve film toplamda 160.057.802 TL hasılat yapmayı başardı.
  • İşte 2022'de Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri! Bu yıl en çok izlenen sinema filmleri!

    2. KESİŞME - İYİ Kİ VARSIN EREN

    'Kesişme - İyi ki Varsın Eren' filmi bu yıl 2.327.920 kişi tarafından izlendi. Film 53.330.741 TL hasılat yaptı.
  • İşte 2022'de Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri! Bu yıl en çok izlenen sinema filmleri!

    3. DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA

    'Doktor Strange Çoklu Evren Evren Çılgınlığında (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)' filmi 6 Mayıs 2022 tarihinde vizyona girdi.

    Film 1.536.041 kişi tarafından izlendi ve Türkiye'de toplam hasılatı 59.457.089 TL oldu.

     
  • İşte 2022'de Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri! Bu yıl en çok izlenen sinema filmleri!

    4. THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ

    'Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (Thor: Love and Thunder)' filmi 8 Temmuz 2022 tarihinde vizyona girdi.

    Film 1.229.668 kişi tarafından izlendi ve toplamda Türkiye'de 49.749.332 TL hasılat yaptı.
  • İşte 2022'de Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri! Bu yıl en çok izlenen sinema filmleri!

    5. MİNYONLAR 2: GRU'NUN YÜKSELİŞİ

    'Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi (Minions: The Rise of Gru)' film 1 Temmuz tarihinde seyirci ile buluştu.

    Toplamda 1.194.425 kişi tarafından izlendi. Toplam hasılatı ise 49.749.332 TL oldu.
  • İşte 2022'de Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri! Bu yıl en çok izlenen sinema filmleri!

    6. ASLAN HÜRKUŞ KAYIP ELMAS

    'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' filmi 7 Ocak 2022 tarihinde vizyona girdi.

    Film 1.167.455 kişi tarafından izlendi ve toplam 27.460.718 TL hasılat yaptı.
  • İşte 2022'de Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri! Bu yıl en çok izlenen sinema filmleri!

    7. THE BATMAN

    'The Batman' filmi 4 Mart tarihinde vizyona girdi.

    Yeni Batman 1.081.473 kişi tarafından izlendi ve 36.684.759 TL Türkiye'de hasılat yaptı.

     
  • İşte 2022'de Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri! Bu yıl en çok izlenen sinema filmleri!

    8. ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK

    'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home)' filmi 17 Aralık 2021 tarihinde yayımlandı ve yerini korumaya devam ediyor.

    8. sırada yer alan film 1.032.866 kişi tarafından izlendi ve 76.668.843 TL hasılat yaptı.
  • İşte 2022'de Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri! Bu yıl en çok izlenen sinema filmleri!

    9. ASLAN HÜRKUŞ GÖREVİMİZ GÖKBEY

    'Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey' filmi 890.648 kişi tarafından izlendi ve 43.629.491 TL hasılat yaptı.
  • İşte 2022'de Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri! Bu yıl en çok izlenen sinema filmleri!

    10. AVATAR: SUYUN YOLU

    'Avatar: Suyun Yolu' (Avatar: The Way of Water) geçtiğimiz haftalarda yeni vizyona giren çok beklenen film şu zamana kadar 776.212 seyirciye ulaştı. Film toplamda 50.559.564 TL hasılat yaptı.

    İlerleyen günlerde Avatar: Suyun Yolu filminin izleyici ve hasılat sayısında artış bekleniyor.

    Kaynak: Boxoffice

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