YILIN SON DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN 2022?

Direksiyon sınavı her hafta cumartesi ve pazar günleri yapılıyor. Başarılı olamayan adayların 3 defa daha hakları bulunuyor. Adaylar verilen bu 4 hakta da başarısız olursa yeniden 4 hak açılıyor ancak 14 direksiyon dersi ve ücreti yeniden ödeniyor.