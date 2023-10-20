Haberler Gündem 2023-2024 KYK bursu ne kadar oldu? KYK burs ve krediye zam yapılacak mı?

KYK burs ücretleri: 2023-2024 KYK bursu ne kadar oldu? KYK burs ve kredi ücretleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. 12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs başvuruları 19 Ekim'de tamamlanacak. Başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek öğrenciler KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenen KYK burs ücretleri en son ocak ayında zamlanmıştı. İşte 2023-2024 KYK burs ücretleri... Habertürk Giriş: 20.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:14 facebook

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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan burs başvuruları sonrasında burs ve öğrenim kredisi ücretleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merakla beklenilen başvuruların başlamasının ardından adaylar tarafından gözler "2023-2024 GSB KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte KYK burs ve kredi ücretleri hakkında güncel bilgiler...

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KYK BURS BAŞVURULARI SÜRÜYOR! Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi. KYK burs ve kredi başvuruları 12-19 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek.