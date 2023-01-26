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Haberler Otomobil 2023 adet Togg NFT ile ön siparişe açılıyor!
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Togg 100. Yıl Özel Seri için ön sipariş hakkı NFT ile gelecek

Dijital platformu Trumore’u, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunan Togg, bu uygulama üzerinden başlatacağı açık artırma ile Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan 2023 adet NFT’yi (Nitelikli Fikri Tapu) satışa sunuyor.

2023 adet Togg NFT ile ön siparişe açılıyor!
HABERTURK.COM

'Türkiye'nin Otomobili' Togg, yeniliklerini sürdürüyor. Trumore uygulamasını yayına aldıktan sonra ön sipariş süreci heyecanla beklenen markadan şimdi de NFT açıklaması geldi.

Togg’un Trumore uygulaması aynı zamanda Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak NFT koleksiyonu ile 2023 adet koleksiyon değeri olan akıllı cihazın ön siparişine katılma ve sıralamasını belirleme hakkı sunacağını açıkladı.

4 FARKLI NFT SEÇENEĞİ OLACAK

Dünyaca ünlü Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel ile Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal tarafından tasarlanan sanat eserlerinden oluşacak ve nadirlik türlerine göre “normal”, “nadir”, “çok nadir” ve “en nadir” olarak belirlenmiş olan NFT’ler, bu 2023 adet akıllı cihazın ekranlarına entegre edilmiş olarak teslim edilecek.

100. Yıl Özel Seri NFT’lerden birine sahip olanlar, satın aldıkları NFT’yle aynı sıra numarasını taşıyan 2023 adet Togg akıllı cihazından da sipariş edebilme hakkına sahip olacak. NFT sahipleri, bu hakları sayesinde ön sipariş tarihi geldiğinde Togg akıllı cihazını sipariş edebilecek ve koleksiyon değeri olan 2023 adet Togg akıllı cihazdan birine sahip olabilecekler. Ön sipariş yapılan Togg akıllı cihazın NFT sahibi tarafından teslim alınması üzerine, söz konusu NFT, Togg akıllı cihazın platformunda saklanmaya devam edecek.

2023 ADET İLE SINIRLI

Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan olan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları AVAX dijital varlıklar ile yine aynı alanda yer alacak olan “NFT Alım Platformu” üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek ve 1’den 2023’e kadarki numaraları temsil eden NFT’ye açık artırmayı kazanma yoluyla sahip olanlar bu numaranın işlendiği akıllı cihaz için de ön sipariş verme hakkını satın almış olacaklar. Örneğin açık artırma ya da doğrudan satın alma yoluyla 1923 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın; ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlenmiş özel seri akıllı cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek. Bu akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak “100. Yıl Özel Seri Amblemi” işlenmiş şekilde üretilecek. “100. Yıl Özel Seri” Togg akıllı cihazlar sadece Anadolu ve Gemlik renk seçenekleri ile NFT sahiplerine sunulacak.

NASIL NFT SAHİBİ OLUNACAK?

Çok yakında Trumore platformu üzerinden satılacak, AVAX’la satın alınabilecek NFT’ler için ‘NFT Alım Platformu’ içindeki NFT listeleme ekranına girilerek alım yapılabilecek. Açık artırma süresince ilgilenilen NFT’ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki ‘satın al’ butonuna dokunarak, ilgilendikleri NFT’ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecekler. Bir Tru.ID kullanıcısı sadece bir adet 100. Yıl Özel Seri NFT eserine sahip olabilecek.

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