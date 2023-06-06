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2023 Buğday fiyatları açıklandı! Buğday ve arpa fiyatı ne kadar oldu?

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısı 6 Haziran Salı günü yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından sona erdi. Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair kritik açıklamalarda bulunurken, arpa ve buğday fiyatlarını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardında buğday fiyatı ne kadar oldu sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye Mahsulleri Ofisi (TMO) ile 2023 arpa buğday fiyatları...

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  • 2023 Buğday fiyatları açıklandı! Buğday ve arpa fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından merakla beklenen buğday fiyatlarını açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından, buğday ve arpa üreticileri gözünü 2023 buğday ve arpa fiyatlarına çevirdi. Peki, "Buğday ve arpa fiyatı ne kadar oldu, 1 ton buğday kaç TL oldu?" İşte 2023 arpa ve buğday fiyatı...
  • 2023 Buğday fiyatları açıklandı! Buğday ve arpa fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

    BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada;

    "Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 buğday ve arpa alım fiyarlarını belirledik.

    TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir." ifadelerini kullandı.

     
  • 2023 Buğday fiyatları açıklandı! Buğday ve arpa fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

    BUĞDAY FİYATLARI İÇİN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

    28 Mayıs seçimlerinden önce Eski Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, şu değerlendirmelerde bulunmuştu;

    "Gerek Toprak Mahsulleri Ofisimizin gerekse özel sektöre ait lisanslı depolarımızın tamamı üreticilerimiz isterse ürünlerini hasat edip ürünlerini bu depolarda muhafaza edebilirler. Biz fiyat açıkladığımızda kendi tercihlerini hayata geçirebilirler. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi olarak fiyatları açıkladığımızda üretici kendi kararını verecek, depolardaki ürünlerini satmış olacak. Geçtiğimiz yılı örnek alacak olursak, 2022 yılı fiyatımızı 5 Haziran'da açıkladık. Bu yıl da piyasa şartlarını ve mevsimsel şartlarını da dikkate alarak inşallah gerektiğinde, gerekli zamanı, gereken fiyatı açıklıyor olacağız. 2022 yılında, bir önceki yıl 2250 lira olan buğdayı, 7 bin 450 liraya almıştık. 7 bin 450 liranın bin liralık kısmı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim edilen ürünler içindi. Piyasada da 6 bin 450 lirada buğday işlem görmüştü. Bu yıl da oturup bu hesaplamaları yapacağız. Bizler için üreticinin üretim maliyetleri ve refah seviyesi bu anlamda önemli olacak. Piyasa şartlarını da dikkate alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

     
  • 2023 Buğday fiyatları açıklandı! Buğday ve arpa fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

    2022 YILINDA BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TMO alım fiyatları;

    Sert Ekmeklik Buğday için 6.050 TL/Ton,

    Arpa için ise 5.500 TL/Ton, olarak 05/06/2022 tarihinde açıklanmıştı.
  • 2023 Buğday fiyatları açıklandı! Buğday ve arpa fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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